Per decidere informati: turismo e urbanistica a Firenze, scenari distopici

[27 Settembre 2021]

Riceviamo da Idra e pubblichiamo l’intervento dell’architetto Paolo Celebre all’affollatissima maratona oratoria civile del 28 maggio scorso sotto Palazzo Vecchio “per un’urbanistica partecipata e trasparente”. Il testo, intitolato “Per decidere informati”, ha raggiunto stamani anche i tavoli del sindaco e degli assessori fiorentini, aggiungendosi alla ricca collezione di contributi già trasmessi.

Per decidere informati

Da un po’ di tempo sulla stampa cittadina politici ed opinionisti dicono che dobbiamo smetterla col turismo massificato, che sono preoccupati per il declino di questa città, che dobbiamo riportare residenti e servizi nel Centro storico e cambiare questo modello di accoglienza.

Ma poi vediamo che si vorrebbe sostituire il turismo di massa col turismo elitario, con operazioni tipo questa di Costa S. Giorgio, o quella di via S. Gallo, di via Bufalini o dell’ex Collegio della Querce e ora di Villa Basilewsky, e potrei così continuare. Pezzi interi e pregiati della città consegnati ai resort del lusso, agli appartamenti di charme, ai grandi fondi immobiliari.

Ci dicono anche che dobbiamo costruire una “Città della conoscenza” in un clima di rinnovata apertura ed integrazione fra residenti e giovani delle università, delle scuole di formazione e delle start up e che in questo modo produrremo vivacità culturale e prosperità economica.

A noi sembra invece, che al posto di un “Nuovo umanesimo”, abbiamo più lavoro precario e dequalificato, più movide e più necessità di emigrare per i giovani, più possibilità di essere impiegati al solo servizio di chi i viaggi se li può permettere.

Intanto sempre più residenti e lavoratori impoveriti sono spinti lontano dal Centro storico e dai quartieri moderni, ai margini dell’area metropolitana o nelle province vicine, strangolati da affitti e spese diventate insostenibili.

Ci dicono anche che la città smart dovrà aumentare la sua taglia e che, dopo aver perso 100.000 abitanti in mezzo secolo e 22.000 negli ultimi 5 anni, paradossalmente dovrà diventare una “Grande Firenze”, con nuove edificazioni, con il suo aeroporto, il suo inceneritore, la sua stazione dell’Alta velocità, le sue confuse e costosissime infrastrutture, a spese del suolo naturale e dello spazio aperto.

Invece della città policentrica, fatta di centri storici, nuclei abitati e attività agricole che generazioni di amministratori ed urbanisti hanno faticosamente difeso, avremo una grande periferia. Con un milione e mezzo e persino due milioni e mezzo di abitanti, come favoleggia qualche influente personaggio senza vergogna: un sogno per tutti i palazzinari.

Così, fuori dai quartieri eccellenti, continuerà un turismo di massa indigeribile, per gitanti scesi dalle navi da crociera, per frettolosi frequentatori di musei e di affitti brevi, per tutti coloro che nel mondo possono ancora permettersi di disporre di tempo libero retribuito. Mentre i cittadini, privati ora anche del proprio patrimonio culturale, se vorranno andarci in quella ormai irriconoscibile Firenze, o raggiungerla per lavoro, potranno sempre farlo in tramvia.

Ma se vogliamo invece promuovere quello che qualcuno chiama “turismo posato”, lento e riflessivo, se vogliamo facilitare l’integrazione tra turisti e residenti, dobbiamo invertire questa mortale distopia. Fermando in primo luogo operazioni come questa, rivendicando il nostro diritto di decidere informati, di essere adeguatamente e frequentemente consultati, prima che queste istituzioni screditate lo facciano al nostro posto.

Paolo Celebre

architetto

Non necessariamente le opinioni dell’autore rispecchiano quelle della redazione di greenreport.it