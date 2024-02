Pd e Verdi-Sinistra: no al Ponte sullo stretto, un’opera pericolosa e sbagliata

Esposto in Procura: ai parlamentari negati i documenti per valutare il progetto

[13 Febbraio 2024]

Secondo la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, «Il progetto del Ponte sullo Stretto è sbagliato, anacronistico, dannoso e dispendioso. Abbiamo deciso di firmare insieme un esposto, per vederci chiaro, sono stati negati dei diritti a noi che siamo parlamentari dell’opposizione».

La segretaria democratica si riferisce all’esposto presentato in Procura e firmato insieme ai leader dell’alleanza Verdi-Sinistra Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. e che, come ha spiegato Bonelli, «Muove dall’impossibilità di accedere, da parte dei parlamentari, a documenti fondamentali per capire l’entità del progetto che il governo e la società Ponte sullo stretto non hanno reso pubblici. La relazione sul progetto è stata negata ai parlamentari, adducendo che sono riservati e segreti, eppure impegnano lo stato per 14,6 miliardi di euro».

La Schlein è convinta che «Bisogna fermare questa opera pericolosa e sbagliata che sta sottraendo risorse ad alcune urgenze nelle stesse regioni. E’ lo stesso film del Pnnr, il governo sottrae risorse fondamentali, per ragioni politiche sceglie di fare un danno alle stesse regioni. Siamo contenti di aver aderito a questa iniziativa, determinati ad andare avanti per fermare questa opera dannosa».