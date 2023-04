La spiaggia del Palio della Costa Etrusca portata via dalla mareggiata

Legambiente: quel che temevamo è avvenuto

[26 Aprile 2023]

Circa l’80% della sabbia movimentata dalle ruspe per preparare la pista del Palio della Costa Etrusca portata via dalla mareggiata, la vera realtà la potremmo valutare quando terminerà la mareggiata.

Le associazioni ambientaliste avevano avvertito , avevano quasi supplicato Presidente Giani, Sindaco di Bibbona,i sindaci dei Comuni patrocinati …da anni il Comitato organizzatore….suggerendo alternative alle spiagge…ma senza successo!

Non immaginavamo che la Natura avrebbe dato una risposta così rapida questo è quanto di più evidente possa esserci e non ci sarà bisogno di eccellenti esperti ad arrovellarsi. ..basterà un geometra ed un aiuto per quantificare i metri cubi di sabbia inghiottita dal mare.

Ci domandiamo chi pagherà i danni ?

Su Il Tirreno di lunedì 24 si leggeva che erano stati in 5.000 ad assistere alla manifestazione: dunque ci dovrebbero essere 5.000 biglietti compresi quelli omaggio.

Era stato detto dall’Amministrazione di Bibbona e dal Comitato organizzatore che con il Palio sarebbero arrivate innumerevole presenze a far anticipare la stagione; a noi risulta che c’erano più presenze nella settimana pasquale che in questa …dunque un altro mito sfatato.

Adesso che tutto è più evidente le Associazioni Ambientaliste lavoreranno perché si faccia chiarezza e perché nei prossimi anni non si ripetano casi simili.

di Angelo Ferrara

presidente Legambiente Costa Etrusca