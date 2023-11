La collaborazione tra porti e città a livello globale passa da Livorno

L’assessora comunale Barbara Bonciani eletta vicepresidente dell’associazione Rete

[8 Novembre 2023]

La nuova vicepresidente di Rete, l’Associazione internazionale per la collaborazione tra porti e città, è l’assessora comunale di Livorno Barbara Bonciani, eletta in occasione della 37esima assemblea associativa svoltasi nei giorni scorsi a Madrid.

Bonciani è diventata così la rappresentante per l’Italia dell’associazione. «Sono onorata di ricoprire il ruolo di vicepresidenza Rete per l’Italia – commenta a caldo l’assessora – Una funzione che rafforza la presenza dell’Amministrazione comunale in Rete e che rappresenta il risultato raggiunto a seguito dell’impegno e dei risultati ottenuti nelle attività finalizzate a migliorare la relazione fra città e porto. Attività che è stata sempre supportata dal Comitato scientifico di Rete presieduto da Massimo Clemente Cnr Iriss, di cui l’Amministrazione comunale è parte integrante».

Teófila Martínez, attuale presidente dell’Autorità portuale di Cadice, è stata eletta per un secondo mandato come presidente di Rete. Nel consiglio direttivo sarà affiancata da quattro vicepresidenze: America Latina, con Roberto Converti alla guida; Italia, con Barbara Bonciani; Spagna con Rafael Carmona; Portogallo con Marta Pontes.

L’obiettivo dell’Associazione nei prossimi anni sarà quello di rafforzare la rete internazionale di collaborazione fra porti e città con la convinzione che tale collaborazione sia fondamentale per definire strategie che contribuiscano a costruire il futuro dei territori.

«Le sfide future che dovranno trovare porti e città alleati su obiettivi comuni – commenta Bonciani – spaziano dalla pianificazione e riqualificazione urbana, allo sviluppo economico e alla tenuta sociale, oltre che ai processi di innovazione».