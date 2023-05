La città dei 15 minuti fa tappa all’Università di Ferrara

Lunedì 15 maggio appuntamento al dipartimento di Economia, per il seminario di Salvatore Monni

[9 Maggio 2023]

Dopo il workshop di due anni fa dedicato al volume Le Sette Rome. La capitale delle disuguaglianze raccontata in 29 mappe, l’economista Salvatore Monni torna a Ferrara per un nuovo seminario dedicato alla città dei 15 minuti.

Organizzato dal dipartimento di Economia e management dell’Università di Ferrara e dall’Università degli Studi Roma Tre, il seminario si snoderà la mattina del 15 maggio portando le dinamiche dello sviluppo sostenibile a contatto con quelle della vita quotidiana.

Partendo dai lavori dell’antropologa Jane Jacobs, il concetto della “città dei 15 minuti” riguarda infatti un assetto urbano in cui i residenti sono in grado di accedere a tutti i servizi essenziali, in tempi che non richiedono più di 15 minuti di spostamento a piedi o in bicicletta.

Un simile approccio all’urbanistica sottolinea l’importanza dell’accessibilità agli servizi urbani attraverso una mobilità soft o pedonale, e gli effetti positivi che questa accessibilità può avere in termini di sostenibilità ecologica e di interazioni sociali tra i cittadini.

Applicare il concetto della città dei 15 minuti significa dunque creare quartieri socialmente ed economicamente misti, dotati di servizi di prossimità che contribuiranno a migliorare la qualità complessiva della vita di residenti e visitatori, e a ridurre l’inquinamento e lo stress dovuti ai continui spostamenti.

Per saperne di più l’appuntamento è per lunedì 15 maggio a Ferrara, in via Voltapaletto 11 e più precisamente nell’aula Aula EC5 del dipartimento di Economia, dove poter assistere al seminario dalle 10 alle 13.