Il secondo stralcio Assi viari di Lucca verso il definanziamento?

Legambiente Lucca chiede un tavolo aperto per discutere dei finanziati con il Fondo di Sviluppo e Coesione

[6 Giugno 2022]

La normativa entrata di recente in vigore per la programmazione unitaria, è andata a regolare il meccanismo di finanziamento dei Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) delle infrastrutture che presentano ritardi nell’attuazione. Fra le opere in ritardo spicca il “Sistema Tangenziale di Lucca – Viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano ed i caselli dell’autostrada A11 del Frizzone e di Lucca Est 2° stralcio”, ovvero l’ Asse Ovest-Est che avrebbe dovuto collegare il casello di Lucca Est alla rotonda dell’Ospedale San Luca, di cui il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) non ha nemmeno approvato il progetto preliminare.

Se l’opera citata non sarà cantierabile entro il 30 giugno 2023, questa sarà definanziata. Si tratta della conseguenza dell’entrata in vigore dell’articolo 56 comma 3 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n.50, disposizioni in materia di Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. L’Asse Ovest-Est è già stato oggetto di depauperamento delle risorse in questione a seguito della riprogrammazione dell’intervento richiesto dalla Regione Toscana, di cui hanno beneficiato altri territori, nonché la Provincia di Lucca col nuovo ponte sul fiume Serchio.

Non era stato forse narrato che il sistema tangenziale, nella propria interezza, fosse necessario per “togliere i camion dalla circonvallazione”? Quali misure intendono adottare le amministrazioni interessate per evitare l’ulteriore depauperamento di risorse che ritengono indispensabili per i loro territori?

Proponiamo un nuovo tavolo aperto ai cittadini e a tutte le parti sociali, per condividere, una volta per tutte, le scelte strategiche necessarie al progresso socio-economico del nostro territorio.

di Legambiente Città di Lucca