Darsena Europa, si è insediato al Mims il tavolo “Emergenza ultimo miglio e connessioni”

Per Comune di Livorno e Autorità portuale è necessario «garantire che il completamento delle connessioni ferroviarie a supporto della Darsena Europa avvenga di pari passo con la realizzazione dell'infrastruttura a mare, prevista nel 2026»

[3 Febbraio 2022]

Si è insediato oggi, al ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims), il tavolo “Emergenza ultimo miglio e connessioni” declinato «su Livorno a partire dal progetto Darsena Europa con cui proprio Livorno e il sistema portuale toscano puntano a conquistare nuove quote di traffico e dunque un ruolo più forte nel sistema portuale nazionale», come annuncia la viceministra Teresa Bellanova.

Oltre agli esponenti del Mims erano presenti al tavolo l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale – con il presidente Luciano Guerrieri – e il Comune di Livorno col sindaco Luca Salvetti e l’assessora al Port Barbara Bonciani, oltre a Gloria Dari (presidente Confetra Toscana), Piero Neri (presidente Confindustria Livorno e Massa Carrara) ed esponenti di Rete ferroviaria italiana (Rfi).

Il tavolo «rappresenta un’opportunità importante per il territorio al fine del completamento delle opere ferroviarie a supporto della Darsena Europa che collegheranno i porti di Livorno e Piombino al Corridoio europeo scandinavo-mediterraneo», spiegano dal Comune.

Si tratta di un ulteriore passo avanti per inserire il maxi progetto della Darsena Europa all’interno di una pianificazione infrastrutturale che ne possa valorizzare al meglio le possibilità, dopo che lo scorso dicembre è arrivata l’aggiudicazione della gara per la realizzazione delle opere marittime di difesa e per gli interventi di dragaggio previsti per la Darsena Europa, chiamata a traghettare il porto di Livorno nel XXI secolo.

«Il completamento della realizzazione dei raccordi ferroviari fra il porto di Livorno, l’interporto Amerigo Vespucci e il Corridoio scandinavo-meditteraneo a supporto della Darsena Europa risulta di importanza strategica nazionale, oltre che regionale – sottolineano dal Comune – e permetterà di dare un impulso importante allo sviluppo economico del porto e della città di Livorno, del territorio della costa, oltre che dell’intera regione».

Nel merito, Guerrieri e Bonciani hanno evidenziato la «necessità di garantire che il completamento delle connessioni ferroviarie a supporto della Darsena Europa avvenga di pari passo con la realizzazione dell’infrastruttura a mare, prevista nel 2026. Il completamento delle infrastrutture ferroviarie risulta strategico al fine di creare sviluppo e occupazione in un’ area industrialmente depressa e garantire la tenuta sociale del territorio».