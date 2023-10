Dall’Autorità portuale investimenti per quasi mezzo miliardo di euro nel prossimo triennio

L’Adsp del Mar Tirreno settentrionale ha approvato Bilancio di previsione e Programma delle opere. Quasi 173 mln di euro verranno messi a terra nel corso del 2024

[31 Ottobre 2023]

L’Autorità di sistema portuale (Adsp) del Mar Tirreno settentrionale – cui compete lo sviluppo dei porti di Livorno, Piombino, Portoferraio, Rio Marina-Cavo e Capraia – ha approvato stamani all’unanimità il nuovo Bilancio di previsione e il Programma triennale delle opere, che ampliano ulteriormente il perimetro d’azione rispetto alla progettualità definita un anno fa.

Nel prossimo triennio infatti l’Adsp investirà in opere portuali quasi 460 mln di euro, di cui 172,8 solo nel corso del 2024: «Il nostro obiettivo – dichiarano dall’Autorità guidata dal presidente Luciano Guerrieri – rimane quello di lavorare per aumentare i traffici e garantire alla collettività prospettive di sviluppo sostenibile».

Sotto questo profilo una delle priorità dell’Adsp è la realizzazione della Darsena Europa a Livorno, per la quale si avvia a conclusione il lungo e articolato procedimento tecnico amministrativo sulla Valutazione d’impatto ambientale, nell’ambito della quale non sono mancate le osservazioni al ministero da parte della società civile, come nel caso di Legambiente.

Alla nuova Darsena si affiancheranno interventi strategici legati alla costruzione di una nuova banchina presso l’Andana delle Ancore (per un totale di 7 milioni di euro) e alla realizzazione del II lotto del canale navigabile tra la Bellana e la Darsena Nuova (cui sono destinati per il prossimo anno altri 7 milioni di euro); sempre tra gli investimenti infrastrutturali del 2024 spiccano gli interventi di consolidamento della banchina Grandi Molini (per 7 milioni di euro) e i lavori di dragaggio in alcuni accosti del porto (per un totale di 6,9 mln di euro).

A Piombino verranno avviati invece gli interventi propedeutici al progressivo completamento della Darsena Est del porto e quelli di progettazione e realizzazione del II° lotto della SS398, cui sono stati destinati nell’annualità di esercizio 55 milioni di euro; da evidenziare, sul piano della sostenibilità ambientale e dell’efficienza energetica, anche gli investimenti relativi al miglioramento del waterfront piombinese, con la riqualificazione energetica e architettonica della stazione marittima (17 milioni di euro in totale).