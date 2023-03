In vista dell’estate al via gli interventi di ripascimento

Dalla Toscana oltre 3 mln di euro contro l’erosione delle spiagge

Monni: «Necessari interventi strutturali e duraturi per la difesa della nostra costa, sulla quale incidono pesantemente i cambiamenti climatici che rendono più severi i fenomeni erosivi»

[17 Marzo 2023]

In vista della stagione estiva, la Giunta della Regione Toscana ha approvato ieri il primo stralcio del Documento operativo per la Costa 2023. Oltre 3 milioni di euro destinati a 13 interventi da farsi in tempi rapidi, a cui è stato concesso un contributo regionale al quale si sommano circa 270mila euro finanziati da alcuni Comuni.

«La lotta all’erosione costiera – commenta il presidente della Regione, Eugenio Giani – è una priorità che abbiamo ribadito fin dall’inizio della legislatura. Con gli oltre 3 milioni appena approvati andiamo avanti con la nostra azione volta alla tutela della costa».

Guardando al dettaglio degli interventi previsti per singolo Comune, a Campo dell’Elba sono in agenda due interventi sia a Marina di Campo (170mila euro) che in località Seccheto (circa 132mila euro); due manutenzioni delle spiagge anche nel comune Follonica, uno per il ripristino dell’arenile (45mila euro), l’altro per la manutenzione della barriera soffolta (465mila euro). Due interventi riguardano Pisa: la manutenzione straordinaria delle scogliere a Marina (210mila euro) e la riprofilatura della spiaggia di Ghiaia (60mila euro).

Altri lavori sono a Scarlino per la sistemazione di tutto il litorale (200mila euro); a Rosignano Marittimo con la riprofilatura della spiaggia di Vada-Mazzanta (250mila euro); a Capalbio i lavori riguardano la manutenzione degli arenili a Macchiatonda (200mila euro); a Orbetello 500mila euro sono per gli interventi di manutenzione, ripristino e rimodellamento in località Camporegio, a Massa 500mila euro per la riprofilatura della spiaggia con sedimenti geologici inorganici in zona Ronchi. Infine Vecchiano, circa 37mila euro per il ripristino dell’arenile e 570mila euro a Castiglione della Pescaia dove è prevista la riprofilatura straordinaria di tratti della spiaggia delle Rocchette e Punta Capezzolo.

«Sappiamo – spiega l’assessora regionale all’Ambiente, Monia Monni – che sono necessari interventi strutturali e duraturi per la difesa della nostra costa, sulla quale incidono pesantemente i cambiamenti climatici che rendono più severi i fenomeni erosivi, ed è per questo che abbiamo prodotto un Master plan che li pianifica e li progetta in maniera puntuale, a partire però da uno sguardo complessivo sulle dinamiche di costa».