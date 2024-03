Interessati 12 Comuni

Dalla Regione Toscana 3 mln di euro per i ripascimenti delle spiagge, altri 8 in arrivo contro l’erosione

Monni: «Anche le coste hanno subito la violenza degli eventi metereologici dello scorso novembre, e questo ha aggravato una situazione di erosione già critica»

[19 Marzo 2024]

Su proposta dell’assessora regionale all’Ambiente, Monia Monni, la Giunta toscana ha approvato la graduatoria per assegnare 3 milioni di euro a opere di manutenzione e rinascimento delle spiagge, sia per facilitarne la fruizione nella stagione balneare, sia per contrastare l’erosione costiera.

Sono 21 i progetti finanziati, lungo 12 Comuni della costa toscana: Castiglione della Pescaia, Capalbio, Cecina, Follonica, Marciana, Massa, Pisa, Portoferraio, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Scarlino e Vecchiano.

«Anche le coste e le spiagge toscane hanno subito la particolare violenza degli eventi metereologici dello scorso novembre e questo – spiega Monni – ha aggravato una situazione di erosione già critica, evidenziata dall’ultimo monitoraggio delle coste su scala regionale, che considera il periodo 2005-2020.

Il rapporto evidenzia un generale deficit sedimentario lungo tutto il litorale, con maggiori criticità nei pressi delle foci dei grandi corsi d’acqua, e per la Regione è essenziale aumentare la resilienza del territorio rispetto a questo fenomeno, soprattutto ora che i cambiamenti climatici in corso lo stanno accentuando.

Il bando che si è appena chiuso, così come quello attualmente in corso da 8 milioni di euro, vanno a sostenere i progetti individuati come prioritari dalle varie amministrazioni comunali costiere, sia in vista della futura stagione balneare, sia a tutela e difesa del nostro ecosistema».

Un altro bando per interventi di contrasto all’erosione costiera, dal valore di 8 milioni di euro, è infatti attualmente aperto ed è rivolto agli enti locali costieri interessati a interventi per il recupero, il riequilibrio e la tutela della fascia costiera e alla mitigazione del rischio idraulico idrogeologico.

Il bando è stato aperto lo scorso 22 febbraio e si chiuderà il 21 maggio 2024, con le domande per l’accesso ai fondi che possono essere presentate sul portale di Sviluppo Toscana.

«La Regione è a fianco dei Comuni per contrastare il fenomeno dell’erosione costiera – commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani – negli anni scorsi abbiamo definito un Master Plan degli interventi necessari per frenare l’erosione e proteggere le nostre coste. Il Master Plan prevede opere per un valore complessivo di 125 milioni, ma anche interventi come i ripascimenti stagionali fanno parte del contrasto all’erosione, oltre a sostenere anche l’aspetto dell’accoglienza turistica, fondamentale per l’economia della costa».

Per quanto riguarda in particolare il bando da 3 mln di euro appena ripartito, quelli che seguono sono gli interventi finanziati: