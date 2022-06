Dalla Regione più di 7 milioni per combattere l’erosione dei litorali nel sud della Toscana

Interventi a Punta Ala e a Castiglione della Pescaia. Monni: «Tenere insieme tutela della costa e dell'ambiente»

[22 Giugno 2022]

A Punta Ala è rinata la spiaggia e a Castiglione della Pescaia vengono avviati gli interventi di ripascimento e tutela del suolo su 7 chilometri di litorale fra Punta delle Rocchette e la foce del fiume Bruna. Il tutto con un investimento di oltre 7 milioni di euro della Regione Toscana per le opere strutturali a difesa del litorale.

L’intervento a Punta Ala è consistito nel ripascimento protetto di circa 1,2 chilometri nel tratto meridionale e centrale del litorale di Punta Ala. Sono serviti 90.000 metri cubi di sabbie provenienti da ambito marino prelevate davanti al porto di Punta Ala e 15.000 metri cubi di sabbie silicee provenienti da cava terrestre (sabbie del Po). A protezione di questo ripascimento è stato effettuato il ripristino di 4 dei 5 pennelli emersi esistenti e la realizzazione di 3 nuovi pennelli, emersi per circa 30-35 metri in funzione della linea di riva di fine lavori e sommersi, per la restante parte. Il costo totale dell’intervento per la spiaggia di Punta Ala è stato di 2 milioni 850mila euro.

L’assessora regionale all’ambiente e difesa del suolo Monia Monni ha fatto il punto sui ripascimenti e la lotta all’erosione costiera in questo tratto di costa: «Andiamo avanti nel nostro impegno. La tutela della costa è una priorità di governo alla quale destiniamo cura e risorse. Fino a poche settimane fa, parte della spiaggia di Punta Ala era ridotta ad una striscia di sabbia, adesso è tornata ad essere spaziosa e vivibile, riacquistando di nuovo la sua storica conformazione. Sono quindi molto contenta di annunciare l’ulteriore stanziamento di 4,5 milioni nella Giunta per interventi simili a questo su altri 7 chilometri di litorale. Le nostre coste e le nostre spiagge sono un grande patrimonio in termini ambientali, turistici ed economici, che dobbiamo tutelare e restituire a chi le vive».

I 4,5 milioni di euro finanzieranno il primo stralcio del progetto esecutivo redatto dal Comune di Castiglione sul preliminare di quello della Regione. Il primo lotto del tratto fra Punta delle Rocchette e la foce del fiume Bruna sarà appaltato entro l’anno e nello stanziamento sono previste «Opere mirate a preservare il volume esistente della spiaggia mediante interventi di riduzione delle perdite e di alimentazione del litorale con ripascimento per mezzo di sabbia proveniente da Marina di Grosseto. Nel tratto fra il Bruna e Punta Capezzolo saranno realizzate 5 isole sommerse a contrasto dell’erosione. Da Punta Capezzolo fino a Riva del Sole verranno inseriti 9 pannelli tutti sommersi in massi o geotubi. Il consistente ripascimento verrà effettuato con le sabbie antistanti il porto di Marina di Grosseto».

L’Assessore regionale alle attività produttive e turismo, Leonardo Marras, ha sottolineato che «Con gli interventi conclusi si compie, a Punta Ala, un percorso travagliato lungo anni, per questo oggi dobbiamo essere davvero molto soddisfatti. Opere di ripascimento come queste, oltre al valore ambientale, hanno una grande rilevanza anche dal punto di vista economico e turistico. Il ripristino dell’arenile, infatti, permette ad operatori balneari e avventori di godere di una spiaggia più ampia e fruibile ed è un elemento molto importante per il territorio che è tra i più importanti comuni turistici della Toscana per numeri e attrattività. Per questo, con le nuove risorse proseguiamo nella difesa della costa a Castiglione della Pescaia completando gli interventi lungo tutto il litorale».

La sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi, ha concluso: «La lotta all’erosione costiera è uno dei grandi obiettivi che accomunano la regione Toscana ed il Comune di Castiglione della Pescaia. Da anni stiamo lavorando fianco a fianco per recuperare un patrimonio fondamentale per tutto il territorio ed i primi risultati raggiunti con i lavori di Punta Ala dimostrano l’efficacia della sinergia tra enti pubblici che regala nuova vitalità al turismo e all’ambiente costiero. Adesso ci prepariamo a portare avanti il primo stralcio dell’opera che riqualificherà anche la spiaggia di una delle zone più importanti del capoluogo castiglionese, da punta Capezzolo a Riva del Sole, un intervento pensato da tempo, che ha trovato sul suo percorso innumerevoli ostacoli, ma che oggi vede finalmente la possibilità di essere realizzato. Come prima cittadina di Castiglione della Pescaia non posso che esprimere grande soddisfazione per questi necessari ed essenziali progetti che daranno rinnovate opportunità di sviluppo e di crescita a tutto l’indotto turistico e tuteleranno le meraviglie del nostro paesaggio dunale».