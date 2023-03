Cos’è e come funziona: il 31 marzo a Mola si parla di urbanistica e piani strutturali

Partecipa il presidente di Legambiente Toscana Fausto Ferruzza

[28 Marzo 2023]

Legambiente Arcipelago Toscano

Stanno avendo un crescente successo le iniziative tematiche “Com’è – Come funziona” organizzate da Legambiente Arcipelago Toscano all’Aula Verde Blu “Giovanna Neri” della Zona Umida di Mola (lato Capoliveri). Dopo rifiuti, Parco, acqua, Venerdì 31 marzo, dalle ore 17,30 alle 19,30 sarà la volta di “Cos’è e come funziona un piano strutturale”, cioè lo strumento urbanistico che indica quali saranno le scelte urbanistiche di uno o più Comuni.

A illustrare la normativa urbanistica regionale che norma le scelte dei Comuni sarà l’Architetto Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Arcipelago Toscano.

Seguirà un intervento di Umberto Mazzantini, di Legambiente Arcipelago Toscano, su come si fanno le osservazioni a un Piano strutturale, sia di un singolo Comune (come quello presentato negli anni passati da Campo nell’Elba che quello che sta realizzando Portoferraio) che intercomunale (come quelli presentati recentemente da Marciana–Marciana Marina e Rio–Porto Azzurro).

Ferruzza è stato con Legambiente Toscana uno dei protagonisti della riforma urbanistica che attualmente sembra essere sotto attacco da diversi fronti. Legambiente Arcipelago Toscano ha da sempre contrastato – a volte con successo – scelte urbanistiche sovradimensionate per un’isola che da tempo sembra aver raggiunto e superato un carico urbanistico sostenibile e che ha il record di seconde case pro-capite e abusi edilizi in Toscana.

Come sempre i due relatori poi risponderanno alle domande di chi vorrà partecipare all’iniziativa.

Attività valida per i PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento

Tutti sono invitati a partecipare

Info: legambientearcipelago@gmail.com – 3398801478