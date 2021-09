Blu Livorno un progetto per il miglioramento della costa

L’amministrazione comunale: Livorno abbraccia la costa e il suo mare

[29 Settembre 2021]

«Una mollusco-coltura nelle acque antistanti la costa. Una navetta elettrica per accedere agli spazi accessibili senza inquinare e in sicurezza. Cannocchiali turistici per godere della bellezza del paesaggio. Ma anche eliminazione delle barriere architettoniche, rifiorimento e ripascimento degli arenili, segnaletica informativa, cartellonistica narrante la bellezza della costa, complementi alla mobilità “dolce”, percorsi di accesso in sicurezza, manutenzione delle discese a mare, arredi per la raccolta dei rifiuti, pontili smontabili, punti doccia e servizi igienici e tanto altro ancora». Sono questi i progetti presentati da Blu Livorno, un lavoro prodotto da un pool di tecnici del Comune di Livorno l’obiettivo, nel tempo che rimane al mandato del sindaco Luca Salvetti di avere «La forza di guardare oltre, di cogliere, analizzare e descrivere il litorale labronico in modo da renderne evidente tutta la sua forza e bellezza. Ma anche esaltarne il potenziale in termine di fruizione, valorizzazione e sviluppo sostenibile».

Un lavoro durato circa un anno che ha visto gli assessorati e gli uffici tecnici del Comune di Livorno dialogare e confrontarsi tra loro nonché riprendere gli esiti di uno specifico percorso partecipativo svolto nel 2014 con i cittadini e focus group con associazioni nautiche e della pesca e associazioni ambientaliste sulle varie tematiche affrontate.

Presentando Blu Livorno, Salvetti ha detto che «Livorno è la città con la più grande estensione di Costa della Toscana e basa la propria economia sul mare. Proprio per questo dobbiamo conoscere meglio il litorale e l’intreccio con il sistema produttivo».

Per l’amministrazione comunale, «Ambiente e ricerca, urbanistica, demanio marittimo, patrimonio , decoro urbano, turismo, cultura, lavoro, sport ed educazione ambientale trovano uno straordinario punto di connessione in BLU LIVORNO da cui nascono idee, progetti e azioni che mirano alla valorizzazione progressiva della costa».

L’assessora all’ambiente Giovanna Cepparello, ha sottolineato che «Stiamo presentando oggi un lavoro che parte da un’indagine della ricchezza del nostro litorale da tanti punti di vista e mi preme annunciare che la nostra preziosa scogliera è stata definita Sito di Interesse Comunitario (Sic) nell’ambito della perimetrazione dei monti livornesi. Con una cartellonistica uniforme e riconoscibile diventa più facile conoscere e di conseguenza assumere comportamenti civili».

L’assessora all’urbanistica Silvia Viviani ha evidenziato che «Blu Livorno è uno “strumento che ha l’obiettivo di sostenere il territorio e promuovere progetti pubblici e privati, strutturato in un nuovo modo di lavorare che impegna diversi assessorati e vari settori di uffici».

Con Blu Livorno l’Amministrazione comunale fotografa la costa, la analizza con minuziosità e si appresta a valorizzarne il potenziale per renderla ancor più attraente e fruibile sia dai cittadini livornesi sia dai turisti e viaggiatori pronti a scoprirne la tante bellezze ancora da svelare e valorizzare.

L’assessora al demanio Viola Ferron ha ricordato che «Dal punto di vista demaniale la costa è complessa e Blu Livorno si può definire un sostegno soprattutto per il lavoro intersettoriale e trasversale che ha portato alla sua realizzazione. Utile per capire come migliorare le discese al mare e gli arenili».

Leonardo Gonnelli, dirigente ai lavori pubblici e assetto del territorio, ha concluso: «Blu Livorno, però, è molto di più di un compendio di azioni per il miglioramento dell’uso della costa È un tuffo nella vitalità e nell’identità dei livornesi. Una descrizione del legame viscerale è indissolubile tra i cittadini, il mare e la costa. La descrizione appassionata e appassionante dell’equilibrio incerto tra ciò che sta in superficie e l’universo marino e che, giorno dopo giorno, scandisce la quotidianità di una città che vive nel mare e per il mare».