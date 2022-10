Architetti, ingegneri e pianificatori mettano in atto i principi della sostenibilità urbana

Approvata la Dichiarazione di San Marino. Boeri: architetti e urbanisti hanno una responsabilità fondamentale

[4 Ottobre 2022]

Si stima che entro il 2050 il 68% della popolazione mondiale vivrà nelle aree urbane. La regione dell’UNECE è tra le regioni più urbanizzate della terra, con circa l’83% delle persone in Nord America che oggi risiedono nelle città, il 75% in Europa e quasi il 50% in Asia centrale. I governi presenti all’83a sessione del Comitato UNECE per lo sviluppo urbano, l’edilizia abitativa e la gestione del territorio hanno firmato la Dichiarazione di San Marino, impegnandosi a «Rafforzare il ruolo di architetti, ingegneri, geometri, urbanisti e designer nel garantire sostenibilità, sicurezza e salute, case, infrastrutture urbane e città socialmente inclusive, neutre dal punto di vista climatico e circolari».

Secondo l’United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), «Con l’adozione della Dichiarazione, i Paesi hanno compiuto un passo avanti per tradurre il crescente impegno per lo sviluppo urbano sostenibile in cambiamenti concreti nel tessuto delle nostre città». Attraverso la Dichiarazione, i governi hanno concordato una serie di “Principi per la progettazione e l’architettura urbana sostenibili e inclusiva”, da applicare alla progettazione di tutti gli edifici e gli sviluppi urbani.

Stefano Canti, Ministro del Territorio della Repubblica di San Marino, ha sottolineato che «Architetti, Ingegneri e Pianificatori sono fondamentali per orientare le scelte verso un nuovo modello di sviluppo sostenibile per città, territori e comunità. Mi congratulo con l’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti della Repubblica di San Marino per aver promosso i principi della Dichiarazione volti a politiche abitative e di riqualificazione urbana volte a garantire la qualità e la sicurezza dell’abitare sia dal punto di vista sociale che ambientale, invitando anche altri Stati a sostenerne l’attuazione».

La Dichiarazione di San Marino stabilisce l’obiettivo che ogni città, infrastruttura urbana ed edificio sia progettata in linea con un insieme di Principi integrati e indivisibili, con l’obiettivo di garantire:

Centralità delle persone, responsabilità sociale e inclusività , promuovendo e sostenendo la responsabilità sociale e integrando la diversità e l’uguaglianza attraverso la debita considerazione dei bisogni di tutti gli individui e delle famiglie.

Rispetto dell’identità culturale, dei valori e del patrimonio di luoghi, edifici e comunità.

Efficienza delle risorse e circolarità per limitare l’uso di energia e risorse e, per quanto possibile: utilizzare materiali riciclati; riutilizzare e riqualificare gli spazi; utilizzare l’acqua piovana e ridurre la produzione di acque reflue; e incoraggiare la produzione alimentare attraverso l’agricoltura urbana, i frutteti e le foreste alimentari.

Sicurezza e salute, aderendo a standard di qualità riconosciuti a livello internazionale; fornendo sistemi di mobilità e trasporto sicuri e sostenibili, compresi ferrovie, strade, vie navigabili interne e porti, oltre a garantire spazi accessibili per passeggiate e riunioni, aree verdi e foreste.

Rispetto della natura e dei sistemi e processi naturali attraverso una progettazione che rispetti piante, animali e altri organismi e habitat naturali. Questo implica l’esecuzione di valutazioni di impatto ambientale ex ante, consentendo spazi per la biodiversità, utilizzando materiali naturali e processi di produzione, montaggio e smontaggio a basso impatto.

Neutralità climatica attraverso la progettazione e la riqualificazione urbana, l’adozione di soluzioni creative che riducano l’inquinamento e il consumo di energia, l’eliminazione graduale dei sistemi di mobilità non sostenibili e l’integrazione dei sistemi di generazione di energia verde nei progetti e negli edifici delle città.

People-smartness, sfruttare le nuove tecnologie e la connettività per migliorare la vivibilità per tutti, compresi i gruppi socialmente più svantaggiati, per rafforzare la trasparenza e frenare la corruzione.

Resilienza, durabilità, funzionalità e previsione, per rafforzare la resilienza ai disastri , soprattutto nel contesto del cambiamento climatico; rendere gli edifici e le infrastrutture durevoli e flessibili incorporando l’adattabilità spaziale per adattarsi a nuove condizioni e usi nel tempo.

Convenienza e accessibilità per tutti i cittadini.

Cooperazione interdisciplinare e networking per favorire la convivenza , il coinvolgimento della comunità, la solidarietà e la coesione sociale, tenendo conto delle diverse esigenze dei cittadini.

Impegno , attraverso la consultazione e la partecipazione delle comunità locali e delle parti interessate, per promuovere la fiducia, garantire la risposta ai bisogni e consolidare la proprietà condivisa del futuro della città.

La segretaria esecutiva dell’UNECE. Olga Algayerova, ha sottolineato che «Abitazione sostenibile, gestione del territorio e sviluppo urbano costituiscono pietre miliari fondamentali per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile: senza di essi non è possibile uno sviluppo inclusivo. Attraverso questa Dichiarazione, i governi nella nostra regione altamente urbanizzata affermano la centralità dell’azione a livello cittadino per affrontare le nostre sfide condivise e la necessità di continuare a portare avanti una cooperazione multilaterale forte e inclusiva per affrontarle. I suoi principi condivisi offrono uno strumento per sostenere il ruolo cruciale degli operatori urbani per ottenere il cambiamento sul campo».

Firmando simbolicamente i Principi, i famosi architetti di spicco Lord Norman Foster, presidente della Fondazione Norman Forster, e Stefano Boeri, fondatore di Stefano Boeri Architetti, insieme all’Ordine degli Architetti di San Marino e di Rimini e Pesaro, hanno mostrato la loro disponibilità a tradurli in azione.

Lord Norman Foster ha detto che «In questo momento di crisi, possiamo trovare grande speranza nell’azione coraggiosa intrapresa per rendere le città di tutto il mondo a impatto climatico zero, più sicure, più inclusive e resilienti. Tuttavia, con l’entità e l’urgenza delle sfide che sono davanti a noi, urbanisti, architetti, ingegneri e designer – insieme ad altri protagonisti chiave delle nostre città come leader civici, manager e sviluppatori – hanno il dovere unico di portare avanti cambiamenti trasformativi su larga scala necessario. Invito tutti a sfruttare la loro creatività e competenza con l’impegno di mettere in atto i Principi della Dichiarazione di San Marino».

Boeri ha ricordato che «Architetti e urbanisti, in questo momento nella Storia della specie umana sul Pianeta, hanno una responsabilità fondamentale: quella di ridurre al minimo le emissioni di anidride carbonica e il consumo di energia, massimizzare i dispositivi di stoccaggio delle energie rinnovabili, integrare quote crescenti di superfici verdi negli edifici e l’adattamento a un modello di mobilità sostenibile ed elettrificato basato sul sistema di trasporto pubblico. Porteremo la Dichiarazione, come invito all’azione per architetti e progettisti, alla COP27 di Sharm El Sheikh a novembre, impegnandoci a raccogliere il maggior numero possibile di adesioni».