Al via i lavori per il futuro porto turistico di Livorno per 815 posti barca

Il sindaco Salvetti: consentirà di arricchire una parte di città che collega il centro cittadino al lungomare

[28 Marzo 2024]

Azimut – Benetti Group e D–Marin hanno annunciato che ad aprile inizieranno i lavori per il nuovo porto turistico di Livorno che, nelle loro intenzioni, dovrebbe diventare «Una delle più importanti destinazioni del Mediterraneo, nata dal comune desiderio di promuovere la crescita del turismo delle navi da diporto.

Il nuovo porto turistico offrirà in totale 815 posti barca. Si prevede che l’opera, progettata dallo studio Archea di Firenze, sarà portato a termine entro giugno 2026, mentre le prime parti della Marina di Livorno saranno aperte ai diportisti molto prima. L’investimento stimato si aggira intorno a 14-15 milioni di euro e il progetto comprende il rinnovamento delle banchine, la realizzazione di spazi di incontro e strutture di intrattenimento e svago. Più di 220 m2 saranno riservati ai ristoranti, 60 m2 ai bar e 250 m2 saranno invece dedicati ad uffici.

Azimut – Benetti Group e D-Marin assicurano che «La marina utilizzerà elementi naturali come alberi e siepi al posto delle recinzioni, si avvarrà di pannelli solari per produrre una parte significativa dell’energia e recupererà l’acqua piovana per irrigare le aree verdi».

Alla conferenza stampa di lancio del porto turistico è intervenuto anche il sindaco di Livorno Luca Salvetti che ha detto che «Livorno avrà il suo porto turistico. I primi giorni di dicembre, dopo 16 anni, è stata formalizzata la procedura per il rilascio effettivo della concessione, che successivamente è stata firmata. Dunque a breve prenderanno il via le operazioni per la realizzazione della Marina livornese che consentirà di arricchire una parte di città che collega il centro cittadino al lungomare. Un altro tassello è stato fissato allo sviluppo, alla crescita e alla trasformazione di Livorno, che ne beneficerà con un ritorno importante sia dal punto di vista turistico che lavorativo. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato al raggiungimento di questo obiettivo, compresa la diportistica livornese che ha ottenuto una concessione di 20 anni con 450 posti barca».