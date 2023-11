A Firenze l’urbanistica tra climate change e città del futuro

Gli stati generali di Urbanpromo dal 7 al 10 novembre

[6 Novembre 2023]

Creare strategie efficaci per un turismo sostenibile, governare dinamiche come il caro affitti per gli studenti e lo sviluppo delle case green, fare il punto sul recupero funzionale dei grandi poli dismessi per generare nuove forme dell’abitare. E, ancora, capire come le città del futuro possano gestire al meglio gli effetti dei cambiamenti climatici, per difendersi da fenomeni devastanti come quelli di stretta attualità.

Sono solo alcuni tra i grandi temi che verranno dalla 20esima edizione di Urbanpromo – Progetti per il paese, un focus della rigenerazione urbana, in programma all’Innovation Center di Fondazione CR Firenze dal 7 al 10 novembre.

La rassegna è promossa dall’(Istituto nazionale di urbanistica 8INU), con il supporto organizzativo di Urbit, di cui la Fondazione CR Firenze è partner e gli organizzatori sottolineano che «La manifestazione, inoltre, sarà popolata dagli interventi di esponenti delle istituzioni locali che si alterneranno sul palco a quelli di imprenditori e studiosi del settore. Più nel dettaglio, il programma si articola intorno a quattro macrotemi: la rigenerazione urbana, l’abitare sociale, la transizione ecologica e la cultura digitale. Questioni di pressante attualità che verranno affrontate avvalendosi degli esiti di ricerche e contributi scientifici, presentando le esperienze più innovative condotte dalle pubbliche amministrazioni, dagli organismi del terzo settore, dalle imprese, oltre al contributo di FS Sistemi Urbani, società capofila del Polo urbano del Gruppo FS».

Secondo Gianni Biagi, presidente di Urbit, «Questo evento rappresenta la sede ideale per conoscere progetti dal contenuto innovativo, per comprendere il complesso intreccio tra le questioni urbanistiche, immobiliari e sociali, per creare premesse di investimento in partenariato pubblico privato. Non solo: consente di stabilire relazioni nuove tra amministrazioni, imprenditori e studiosi del segmento. Si tratta di un contenitore dinamico – conclude – che si presta a fornire spunti di riflessione e approcci concreti per la gestione di dinamiche pressanti, che richiedono di essere adeguatamente governate. Un grazie va a chi ci ospita in questo contesto così prestigioso ed emblematico: per questi quattro giorni Firenze diventa davvero capitale del dibattito sulla rigenerazione urbana».

Il presidente della Fondazione CR Firenze Bernabò Bocca conclude: «I temi al centro dei lavori stanno particolarmente a cuore alla Fondazione CR Firenze che si è impegnata in questi anni in interventi che rispondono ai nuovi bisogni della comunità. La stessa location di questo evento, il nostro Innovation Center, è un esempio di come la rigenerazione urbana può generare valore per il territorio: è infatti la casa di tante imprese innovative, dello startup studio Nana Bianca, ed è sede di una scuola per programmatori digitali unica nel suo genere chiamata “42 Firenze”. La società in cui vivremo nei prossimi anni sarà fortemente trasformata ed è opportuno affrontare fin da ora, a livello multidisciplinare e tra soggetti diversi, i vari ambiti che influenzeranno la nostra vita futura»’.