Terna, nell’ultimo mese le rinnovabili hanno coperto il 34,5% della domanda elettrica

Ad agosto l’Italia ha consumato complessivamente 25,9 miliardi di kWh di energia elettrica, in diminuzione del 2,6% rispetto allo stesso mese del 2021

[13 Settembre 2022]

Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, ha messo in fila i dati relativi all’ultimo mese, quando l’Italia (-2,6% sullo stesso mese del 2021).

La domanda di energia elettrica italiana è stata soddisfatta per l’89,3% con la produzione nazionale e per la quota restante (10,7%) dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. La produzione nazionale netta è risultata pari a 23,4 miliardi di kWh (+1,1%).

In questo contesto, le rinnovabili hanno coperto il 34,5% della domanda elettrica nazionale. In crescita le produzioni da fonte termica (+17%) e fotovoltaica (+7,4%). In flessione le produzioni da fonte idrica (-42,2%), eolica (-15,3%) e geotermica (-1,5%). Per quanto riguarda, infine, il saldo import-export, la variazione è pari a -25,2%, con una diminuzione dell’import (-21,1%) e una crescita dell’export (+34,9%).

L’indice Imcei elaborato da Terna, che prende in esame i consumi industriali delle imprese cosiddette ‘energivore’, registra invece una flessione del 15,2% rispetto ad agosto del 2021. Positiva la variazione solamente del comparto della chimica.