Unesco: per affrontare le sfide contemporanee servono più matematici

L’utilità della matematica nel mondo del cambiamento climatico e del Covid-19

[16 Marzo 2022]

Secondo il nuovo studio/toolkit, “Mathematics for action: supporting science-based decision-making”, pubblicato dall’Unesco il 14 marzo in occasione dell’International Day of Mathematics, «Nonostante l’onnipresenza della matematica nella nostra vita quotidiana, nei nostri telefoni, carte di credito, automobili, ecc., potrebbero non esserci abbastanza matematici per risolvere le complesse sfide che dobbiamo affrontare, dai cambiamenti climatici alle pandemie».

L’Unesco fa un esempio dell’utilità della matematica nel mondo del riscaldamento globale: «Circa il 41% della popolazione mondiale è a rischio di inondazioni causate dai cicloni tropicali. Grazie a nuovi modelli matematici e migliori algoritmi, il percorso di un ciclone tropicale può ora essere previsto con una settimana di anticipo. Nel 2019 poteva essere previsto solo con cinque giorni di anticipo e, negli anni ’70, con sole 36 ore di anticipo. Una visione più lunga offre alle autorità comunali prezioso tempo aggiuntivo per pianificare l’evacuazione delle popolazioni nelle aree altamente esposte».

Questo è solo uno dei tanti casi esaminati da “Mathematics for Action” e Christiane Rousseau del Département de mathématiques et de statistique dell’università di Montréal, che ha guidato lo sviluppo del toolkit, sottolinea che «Lo studio dimostra perché ha senso che i governi includano un matematico nel loro team di consulenti scientifici. La pandemia di Covid-19 ha davvero portato alla ribalta i modelli matematici. Due anni fa, chi avrebbe mai pensato che un termine come “appiattire la curva” sarebbe diventato parte del lessico pubblico? Allo stesso modo, le notizie che fanno riferimento a termini matematici come il numero di riproduzione di base (R0) del virus o “immunità di gregge” attraverso la vaccinazione di massa sono diventate normali. Gli stessi metodi matematici sono stati utilizzati per progettare vaccini in modo più efficiente e per modellare l’esitazione riguardo ai vaccini come fenomeno sociale».

Ma l’utilità della matematica non si ferma qui. Per Norbert Hounkonnou, presidente del Network of African Science Academies, «Il toolkit Mathematics for Action è uno strumento rivoluzionario orientato alle politiche. Mostra il ruolo decisivo della matematica nel contribuire a risolvere le sfide più urgenti del mondo e nel raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile 2030. Uno di questi obiettivi è porre fine alla povertà. Il toolkit descrive, ad esempio, come i ricercatori sono stati in grado di compilare mappe della povertà di 552 villaggi e comunità in Senegal e di identificare le aree che necessitano di maggiori investimenti pubblici, nonostante mancassero i dati del censimento. Applicando strumenti matematici come algoritmi di apprendimento automatico (intelligenza artificiale), i ricercatori sono stati in grado di stabilire l’entità della povertà in aree specifiche».

L’International Day of Mathematics è stato proclamato dall’Unesco nel 2019 per attirare l’attenzione sull’ampio contributo che la matematica offre al progresso sociale e sulle molte occasioni lavorative la matematica offre a ragazzi e ragazze. Mathematics for Action: Supporting Science-Based Decision Making sono una serie di documenti politici prodotti da Unesco, Centre de recherches mathématiques del Canada, International Mathematical Union, International Science e dai loro partner. Il Centre de recherches mathématiques (CRM) è stato il responsabile del progetto toolkit, prodotto da un consorzio composto anche da: African Institute for Mathematical Sciences (AIMS): African Mathematical Union (AMU); UNESCO Cat II centre CIMPA (Centre international de mathématiques pures et appliquées); European Mathematical Society (EMS); Institut des Sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI – CNRS); Institut de valorisation des données Canada (IVADO); International Commission on Mathematical Instruction (ICMI); International Mathematical Union (IMU); International Science Council (ISC).

Due studi di ricerca contenuti in Mathematics for Action valutano i numerosi servizi offerti dalla natura, come l’acqua dolce, le piante medicinali o le colture, quantificando il valore dei servizi ecosistemici e della biodiversità dei grandi estuari del Nord America e dell’Asia.

Il toolkit descrive come i modelli matematici consentono l’esplorazione di molteplici scenari what-if per informare il processo decisionale. Gli scienziati utilizzano i modelli climatici in combinazione con le storylines per produrre scenari alternativi plausibili per il futuro.

Due autori del toolkit, Merrilyn Goos e Anjum Halai, vicepresidenti dell’ International Commission on Mathematical Instruction, concludono: «La carenza di insegnanti di matematica di qualità nel mondo minaccia la formazione di un numero sufficiente di matematici e scienziati in grado di affrontare le sfide del mondo contemporaneo».