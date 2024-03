Una mutazione genetica predispone all’obesità un quarto dei Labrador Retrevier

Hanno il doppio problema di sentirsi sempre affamati e di bruciare meno calorie

[7 Marzo 2024]

Lo studio “Low resting metabolic rate and increased hunger due to β-MSH and β-endorphin deletion in a canine model”, pubblicato su Science Advances da un team di ricercatori britannici guidato dal Wellcome-MRC Institute of Metabolic Science dell’università di Cambridge, ha scoperto che la mutazione presente in un un gene chiamato POMC , che svolge un ruolo fondamentale nella fame e nel consumo di energia e quindi nell’aumento dell’interesse per il cibo e il rischio di obesità, riguarda circa il 25% dei Labrador e che il 66% dei cani flatcoated retriever hanno la mutazione POMC.

I ricercatori evidenziano che «Questa combinazione che porta all’obesità significa che i proprietari di cani devono essere particolarmente severi nell’alimentazione e nell’esercizio dei loro Labrador per mantenerli magri».

Il nuovo studio rivela come la mutazione cambi profondamente il modo in cui i Labrador e i flatcoated retriever si comportano nei confronti del cibo: «Sebbene non abbiano bisogno di mangiare di più per sentirsi sazi, hanno più fame tra un pasto e l’altro . Inoltre, è stato scoperto che i cani con la mutazione POMC utilizzano circa il 25% in meno di energia a riposo rispetto ai cani senza mutazione, il che significa che non hanno bisogno di consumare tante calorie per mantenere un peso corporeo sano».

Una delle autrici dello studio, Eleanor Raffan del Department of Physiology, Development and Neuroscience dell’università di Cambridge, conferma: «Abbiamo scoperto che una mutazione nel gene POMC sembra rendere i cani più affamati. I cani affetti tendono a mangiare troppo perché hanno fame tra un pasto e l’altro più rapidamente rispetto ai cani senza la mutazione. Tutti i proprietari di Labrador e di flatcoated retriever devono stare attenti a cosa danno da mangiare a questi cani altamente motivati ​​dal cibo, per mantenerli con un peso sano. Ma i cani con questa mutazione genetica si trovano ad affrontare un doppio problema: non solo vogliono mangiare di più, ma hanno anche bisogno di meno calorie perché non le bruciano così velocemente».

La mutazione POMC altera un percorso nel cervello dei cani associato alla regolazione del peso corporeo e nnesca un segnale di fame che dice al corpo del cane di aumentare l’assunzione di cibo e risparmiare energia, nonostante questo non sia necessario.

La Raffan fa notare che «Le persone sono spesso scortesi nei confronti dei proprietari di cani grassi, incolpandoli di non gestire adeguatamente la dieta e l’esercizio fisico dei loro cani. Ma abbiamo dimostrato che i Labrador con questa mutazione genetica cercano continuamente cibo, cercando di aumentare il loro apporto energetico. E’ molto difficile mantenere magri questi cani, ma si può fare».

I ricercatori dicono che «I proprietari possono distrarre loro retriever da questa fame costante distribuendo ciascuna razione di cibo giornaliera, ad esempio utilizzando mangiatoie puzzle o spargendo il cibo in giardino in modo che impieghino più tempo per mangiare».

Per realizzare lo studio finanziato da The Dogs Trust e Wellcome, 87 cani Labrador adulti – tutti in peso forma o moderatamente sovrappeso – hanno preso parte a diversi test, incluso il test della “salsiccia in una scatola”.

ai cani è stata data una lattina di cibo per cani ogni 20 minuti finché non hanno deciso di non mangiare più. Tutti mangiavano enormi quantità di cibo, ma i cani con la mutazione POMC non mangiavano più di quelli senza. Questo ha dimostrato che tutti si sentono sazi con una quantità simile di cibo. Successivamente, in un giorno diverso, ai cani è stata somministrata una quantità standard di cibo. Esattamente tre ore dopo è stata offerta loro una salsiccia in una scatola di plastica trasparente con un coperchio perforato, così i cani potevano vedere e annusare la salsiccia, ma non potevano mangiarla.

I ricercatori hanno scoperto che «I cani con la mutazione POMC si sforzavano molto di più di estrarre la salsiccia dalla scatola rispetto ai cani senza, il che indica una maggiore fame».

I cani sono stati poi lasciati dormire in una camera speciale nella quale venivano misurati i gas che espiravano e questo ha rivelato che «I cani con la mutazione POMC bruciano circa il 25% in meno di calorie rispetto ai cani senza mutazione».

i ricercatori di Cambridge concludonmo: «Il gene POMC e il percorso cerebrale che colpisce sono simili nei cani e negli esseri umani. I nuovi risultati sono coerenti con le segnalazioni di fame estrema negli esseri umani con mutazioni POMC , che tendono a diventare obesi in tenera età e di conseguenza sviluppano una serie di problemi clinici. I farmaci attualmente in fase di sviluppo per il trattamento dell’obesità umana, del desiderio sessuale ipoattivo e di alcune condizioni della pelle prendono di mira questo percorso cerebrale, quindi comprenderlo appieno è importante. Una mutazione nel gene POMC nei cani impedisce la produzione di due messaggeri chimici nel cervello del cane, l’ormone beta-melanocita stimolante (β-MSH) e la beta-endorfina, ma non influenza la produzione di un terzo, l’ormone stimolante gli alfa-melanociti (α -MSH). Ulteriori studi di laboratorio condotti dal team suggeriscono che β-MSH e beta-endorfina sono importanti nel determinare la fame e moderare il consumo energetico, e il loro ruolo è indipendente dalla presenza di α-MSH. Questo mette in discussione la convinzione precedente, basata sulla ricerca sui ratti, secondo cui l’obesità umana ad esordio precoce dovuta a mutazioni POMC è causata solo dalla mancanza di α-MSH. I ratti non producono l’ormone stimolante i beta-melanociti, ma gli esseri umani e i cani producono sia α- che β-MSH».