Tornano le Tesi su Carrara per promuovere studi e ricerche su argomenti che riguardano la città

Nuova formula per il premio promosso da Legambiente con la partnership di Comune Fondazione CrC

[28 Marzo 2024]

Torna, con alcune novità, il concorso “Tesi per Carrara”, promosso dal circolo di Legambiente e realizzato grazie al sostegno e alla partecipazione del Comune di Carrara e della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. Giunto, dopo una lunga pausa, alla sua XXVIII edizione, quest’anno il bando si presenta con una significativa novità: alla tradizionale sezione delle tesi con argomento la città, si è infatti aggiunta la nuova, riservata a lavori specifici su tematiche ambientali (non necessariamente “locali”) presentate da studenti e studentesse residenti nel Comune.

Gli autori o le autrici delle tesi vincitrici nelle due sezioni del concorso riceveranno, ciascuno, un premio in danaro di € 1000; ai secondi classificati in ciascuna delle due sezioni verrà assegnato un premio di € 500 ciascuno.

Al concorso possono partecipare le tesi presentate a partire dall’anno accademico 2017/18 fino al 2023/24 nell’ambito di un’Università, un’Accademia di Belle Arti o altra Istituzione di Alta Formazione con sede in Italia e riconosciuta dallo Stato Italiano. A titolo esemplificativo sono ammesse tesi presentate nell’ambito di corsi di laurea triennale e magistrale, master di I e II livello, tesi di dottorato di ricerca.

Il bando sarà pubblicato sui siti dei promotori e sui social network: la data ultima per l’invio della domanda di partecipazione (e degli altri documenti necessari) è stata fissata al 31 maggio prossimo e dovrà essere indirizzata alla mail info@legambientecarrara.it.

Mariapaola Antonioli, presidente del circolo Legambiente Carrara, spiega che «E’ stata, nostro malgrado, una lunga assenza, l’ultima edizione è del 2018 durante la quale però abbiamo mantenuto l’impegno a riprendere questa “tradizione” al più presto cercando anche di mantenere salda l’ispirazione di fondo, quella della valorizzazione delle energie migliori della nostra città, ma anche di aprirci alla nuova sfida della transizione ecologica: da qui l’idea di aggiungere a “tesi su Carrara” la nuova sezione “Tesi da Carrara”. Siamo veramente grati a Comune e Fondazione per averci aiutato a renderlo possibile».

la sindaca di Carrara Serena Arrighi aggiunge: «Siamo felici di sostenere iniziative come questa che dà spazio ad alcune delle tante eccellenze di cui la nostra città si può fregiare. Tesi su Carrara’ è un concorso che parla di Carrara, ma anche dei carrarini alimentando ricerca, approfondimento e studio dando la possibilità a tante ragazze e tanti ragazzi di mettersi in mostra. Grazie quindi a Legambiente e, non ultima, alla Fondazione CrC per aver creduto e continuare a credere in questo progetto».

Il presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara, Enrico Isoppi, conclude: «La Fondazione Cassa di risparmio di Carrara sostiene con convinzione un progetto che pone il nostro territorio al centro della ricerca scientifica dei dottorandi, sostiene e valorizza nostri universitari. ‘Tesi su Carrara’, il premio promosso da Legambiente con la partnership del Comune di Carrara e della Fondazione CrC, riparte e riprende con successo una tradizione importante sostenuta all’epoca dall’Ente Carrarese Cultura e Sport, istituzione purtroppo oggi scomparsa, a cui avevo l onore di appartenere. Per me rappresenta la ripresa di un importante cammino che mi riporta ad epoche assai più giovanili».