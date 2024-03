Al via con 5 mln di euro il progetto “Ammirare” coordinato dalla Scuola superiore Sant’Anna

Spiaggia ecologica e Nbs per salvare la costa tirrenica dalla crisi climatica

Giani: «Fare squadra per tutelare le nostre coste difendendole dall'erosione e ricostruendone l'habitat naturale»

[27 Marzo 2024]

Tra erosione, eventi meteo estremi e perdita di specie autoctone, la costa tirrenica – a partire da quella toscana – sta affrontando gli effetti sempre più dirompenti del cambiamento climatico.

Per difendere il litorale con un sistema di gestione partecipato degli arenili, in grado di consolidarne l’attrattività turistica conciliandola con la salvaguardia degli ambienti naturali, è partito il progetto strategico “Ammirare” (acronimo di Azioni e metodologie per il miglioramento della resilienza degli arenili).

Coordinato dalla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, vede il coinvolgimento della Regione Toscana e un finanziamento da oltre 5 mln di euro, nell’ambito del programma Interreg Italia Francia Marittimo.

«Fare squadra per tutelare le nostre coste difendendole dall’erosione e ricostruendone l’habitat naturale. È questo il principale merito di questo progetto – spiega Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana – Un impegno che si concretizza nelle strategie del Masterplan regionale, che prevede opere per un valore complessivo di 125 milioni lungo tutta la costa, con interventi come i ripascimenti stagionali oltre a sostenere anche l’aspetto dell’accoglienza turistica, fondamentale per l’economia della costa».

Complessivamente, il progetto “Ammirare” coinvolge 14 realtà accademiche e territoriali oltre alla Sant’Anna e alla Regione Toscana: Regione Liguria, Regione Sardegna, Regione Corsica (Office environmental corse), Office français de la biodiversité, Parco nazionale di Port-Cros, Smiage Maralpin. Ispra, Cnr, Gis Posidonie, Stazione zoologica Anton Dohrn, Università di Firenze, Università di Pisa, Lamma Toscana.

«La cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia è diventata il modello che la Scuola superiore Sant’Anna ha scelto per tutelare le comunità costiere e il loro sistema economico dai rischi del cambiamento climatico che richiedono di attuare soluzioni innovative e sostenibili», argomenta l’economista Marco Frey, referente scientifico del progetto.

Uno dei principali scopi di Ammirare è introdurre nei litorali il concetto di spiaggia ecologica, un modello di gestione dei litorali partecipato da tutte le categorie di soggetti portatori d’interesse (come imprese del settore turistico ricettivo, gestori e manutentori delle spiagge, associazioni di categoria, rappresentanti dei cittadini e le istituzioni locali).

Il progetto prevede soprattutto la sperimentazione di “soluzioni basate sulla natura” (Nature based solutions, Nbs) in cinque siti della costa tirrenica (tra questi Cecina, in provincia di Livorno) come principali strumenti per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e migliore le funzioni dell’ecosistema costiero.

Tutti i risultati del progetto confluiranno in una piattaforma informatica sviluppata dal Laboratorio di ingegneria marittima dell’Università di Firenze, basato sull’intelligenza artificiale. La piattaforma consentirà alle istituzioni competenti sulla gestione delle coste di comprendere gli effetti delle soluzioni applicate, rispetto al processo di mitigazione dei rischi climatici.