Sea robot, le sfide dell’esplorazione marina profonda in un nuovo documentario (VIDEO)

Le nuove tecnologie permettono di scoprire lo splendore della natura a migliaia di metri di profondità, dove però non mancano rifiuti e attrezzi da pesca abbandonati

[27 Marzo 2024]

Il documentario in inglese “Sea robot – The challenges of marine exploration” è ora disponibile anche sul sito di EuroGoos, associazione di agenzie governative nazionali, enti di ricerca e aziende private, impegnate nell’oceanografia nell’ambito del sistema intergovernativo Global ocean observing system (Goos), di cui Ispra è parte.

Il documentario racconta il progresso tecnologico degli ultimi decenni applicato alla ricerca marina. Le nuove tecnologie hanno consentito di rivelare lo splendore e la ricchezza degli ecosistemi profondi, permettendo ai ricercatori di acquisire dati e informazioni preziosi per lo studio di questi ambienti.

Oltre alla estrema ricchezza e bellezza della natura, le immagini mostrano anche i segni delle attività umane: misteriosi relitti, reperti archeologici e, purtroppo, rifiuti e attrezzi da pesca abbandonati.

di Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra)