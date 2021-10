Scienze per la pace, al via all’Università di Pisa il corso di alta formazione “Ecoesione”

Un programma di studi (gratuito) dedicato agli strumenti per promuovere la giustizia sociale nella transizione ecologica

[28 Ottobre 2021]

Il Centro Interdisciplinare “Scienze per la Pace” (CISP), il Dipartimento di Economia e Management e il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa hanno istituito il Corso di Alta Formazione “Ecoesione. Strumenti per promuovere la giustizia sociale nella transizione ecologica”, all’interno di un progetto di ricerca finanziato dal Ministero per la Transizione Ecologica.

Il corso si svolge dal 26 novembre 2021 al 26 febbraio 2022 e si articola in 5 moduli di 12 ore ciascuno, più un seminario residenziale conclusivo di 16 ore, per un totale di 76 ore. Il programma completo e il calendario sono contenuti nella scheda del corso.

Il corso è gratuito e si svolge interamente in presenza, nell’Aula Magna del Dipartimento di Economia e Management, via Cosimo Ridolfi 10, Pisa. Per l’accesso all’aula è richiesto il possesso del Green Pass in corso di validità, nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid dell’Università di Pisa.

Obiettivi

Il corso affronta in prospettiva interdisciplinare la crisi climatica e la transizione ecologica, con particolare attenzione alle dimensioni sociali, economiche, politiche e culturali di tali fenomeni. Propone ai/alle partecipanti una riflessione critica sulle politiche di contrasto al cambiamento climatico (mitigazione, adattamento, ecc.) e sui rischi di diseguaglianza ed esclusione nel processo di transizione, coniugando ipotesi teoriche e analisi di casi ed esperienze. Offre, inoltre, ai/alle partecipanti la possibilità di tradurre in pratica i contenuti appresi attraverso lavori di gruppo e un laboratorio esperienziale di partecipazione e mediazione dei conflitti.

Più in particolare, il corso mira a:

generare una maggior consapevolezza delle sfide poste dalla necessità di una “giusta transizione” verso economie e società sostenibili e carbon neutral;

promuovere una comprensione sistemica delle sinergie e dei compromessi tra azioni per il clima, impatti del cambiamento climatico e considerazioni di equità e giustizia, con particolare attenzione al ruolo delle politiche sociali;

testare modelli per simulare i costi socio-economici e valutare le implicazioni delle politiche di decarbonizzazione allo scopo di migliorarne l’efficacia e la sostenibilità sociale;

diffondere strumenti e metodi della ricerca scientifica per l’analisi delle politiche sostenibili e la prevenzione e gestione dei conflitti;

riflettere sui processi di governance, partecipazione e apprendimento finalizzati a rafforzare l’inclusione e a minimizzare gli effetti distributivi negativi e le disuguaglianze;

sviluppare strumenti per promuovere l’effettiva partecipazione dei soggetti più coinvolti nelle diverse fasi del ciclo di policy (progettazione, implementazione, gestione dei conflitti, valutazione dell’impatto);

condividere percezioni ed esperienze sui rischi della crisi climatica, valorizzando le conoscenze dei partecipanti e il loro ruolo di agenti di cambiamento;

contribuire all’ampliamento dell’interazione tra comunità accademica e attori sociali.

Destinatari

Il corso è rivolto a: membri di associazioni, organizzazioni nonprofit, organizzazioni sindacali, attivisti/e, policy-makers, funzionari/e, imprenditori/imprenditrici, professionisti, insegnanti, studiosi, operatori/operatrici sociali.

Il corso sarà inserito sulla piattaforma SOFIA in modo da essere riconosciuto valido dal MIUR ai fini della formazione del personale della scuola (Legge 107/2015, art 1. c. 124).

Metodologia

Il corso prevede un mix di lezioni frontali e laboratoriali, con analisi di caso, esercitazioni e attività di gruppo (simulazioni, discussioni guidate, rielaborazione di esperienze, ecc.), per stimolare le capacità dei/delle partecipanti di analizzare e comprendere le sfide poste dalla crisi climatica e dalle proposte per contrastarla, nonché per sviluppare la capacità di applicare gli strumenti e le competenze acquisite.

Si prevede la possibilità di presentare un project work che consentirà ai/alle partecipanti di tradurre le conoscenze apprese nell’analisi e nello sviluppo di un caso locale. Il project work, individuale o di gruppo, sarà presentato e discusso durante il seminario residenziale finale. Le aree tematiche del project work saranno individuate dai/dalle docenti e comunicate all’inizio del corso.

Condizioni e procedure d’iscrizione

Tutte le informazioni su modalità d’iscrizione, obblighi di frequenza, titoli rilasciati e numero massimo di partecipanti, sono contenute nel seguente bando.

Domanda di ammissione

Compilare e inviare a segreteria@pace.unipi.it il seguente modulo d’iscrizione.

Le iscrizioni sono aperte da mercoledì 27 ottobre 2021 alle ore 12:00 a mercoledì 24 novembre le ore 12:00.

Le graduatorie di ammissione al corso (per un massimo di 30 posti) saranno pubblicate su questa pagina entro il 24 novembre 2021.

di Centro interdisciplinare “Scienze per la pace” (Cisp), Università di Pisa