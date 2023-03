Il lavoro è frutto degli sforzi congiunti di Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria

Pubblicata la prima Carta geologica interregionale dell’Italia centrale

Baccelli: «Basi informative sempre più adeguate alle sfide che il consumo di suolo, il dissesto idrogeologico, il cambiamento climatico e le altre sollecitazioni ambientali»

[30 Marzo 2023]

Dopo un meticoloso lavoro svoltosi lungo un decennio, è stata pubblicata la prima Carta geologica interregionale dell’Italia centrale in scala 1:250.000, premiata adesso quale migliore carta geomatica dalla Società geologica italiana.

La Carta è frutto della collaborazione scientifica siglata da Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Umbria col Centro di geotecnologie dell’Università di Siena, e va a colmare un importante vuoto: si tratta infatti di una carta geologica unificata che va dalla costa tirrenica a quella adriatica, descrivendo per la prima volta, senza soluzione di continuità e con rigore scientifico basato sulle banche dati regionali, i territori delle quattro regioni coinvolte.

«Si tratta di uno strumento strategico prezioso per la pianificazione e il governo del territorio su scala interregionale che permette un’azione sinergica e coordinata tra le quattro regioni confinanti. La realizzazione di questa Carta – spiega l’assessore toscano al Governo del territorio, Stefano Baccelli – è frutto di un lavoro di squadra molto importante, nell’interesse del territorio. Vede infatti le Regioni impegnate ad operare in modo efficace sul fronte della mitigazione dei rischi e per una corretta pianificazione territoriale. E quindi ecco l’impegno per la costruzione di banche dati (topografiche, geologiche, geomorfologiche, ambientali, ecc.). Le Regioni avvertono sempre di più l‘esigenza di un confronto e di un raccordo interregionale, anche per supportare i propri Comuni con basi informative sempre più adeguate alle sfide che il consumo di suolo, il dissesto idrogeologico, il cambiamento climatico e le altre sollecitazioni ambientali propongono alla pianificazione ed alla gestione del territorio».

Ad oggi la Carta oggi è resa disponibile per la consultazione ed il download in formato pdf, accompagnato dalle relative note illustrative, sul sito istituzionale della Regione Toscana.