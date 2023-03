Passa da Pisa l’intelligenza artificiale del futuro: al via il progetto europeo Tango

Monreale: «L’Università lavorerà allo studio e sviluppo di algoritmi e sistemi “consapevoli” anche dei loro limiti, che potrebbero essere superati grazie alla cooperazione sinergica con l’essere umano»

[24 Marzo 2023]

Sviluppare un’intelligenza artificiale che lavori in sinergia con uomini e donne senza sostituirsi a loro, ma potenziandone le capacità; è questo l’obiettivo del progetto europeo Tango, selezionato dalla Commissione Ue per essere finanziato nel programma Horizon Europe e in partenza il prossimo autunno.

Al centro dell’iniziativa c’è il consorzio del progetto Tango, che conta 21 partner tra università, centri di ricerca e imprese di nove paesi europei, coordinato dall’Università di Trento, consorzio a cui partecipano l’Università di Pisa, la Scuola Normale e l’istituto Isti del Cnr.

«Bisogna essere in due per ballare il tango – commenta dall’Università di Trento Andrea Passerini, coordinatore del progetto – La nostra prospettiva è che una profonda comprensione reciproca tra persona e macchina sia essenziale per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale veramente efficaci e innovativi in grado di espandere le capacità di ragionamento e di presa di decisione delle persone».

Tango ha dunque l’ambizione di rafforzare la leadership dell’Europa nella “human-centric AI” ovvero nei sistemi di intelligenza artificiale che mettono al centro la persona. Per valutare la bontà di quest’approccio, l’impatto sulle persone e sulla società del nuovo modello elaborato da Tango sarà valutato su alcuni casi di vita reale: dall’ambito ospedaliero con applicazioni dedicate a donne durante la gravidanza e dopo il parto a équipe chirurgiche, passando dal settore bancario fino alla sfera delle politiche pubbliche e, in particolare, di chi si occupa di progettazione di incentivi e di allocazione di fondi.

Per quanto riguarda nello specifico il ruolo dell’Ateneo toscano, come informa Anna Monreale – che coordina il team del dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa –, agirà «in stretta collaborazione con ricercatori della Scuola Normale Superiore, coordinati dalla professoressa Fosca Giannotti, e dell’Isti-Cnr, coordinati dal dottor Salvatore Rinzivillo, lavorerà allo studio e sviluppo di algoritmi e sistemi “consapevoli” anche dei loro limiti, che potrebbero essere superati grazie alla cooperazione sinergica con l’essere umano. Tale collaborazione sinergica sarà resa possibile attraverso modelli che permetto all’uomo di comprendere il comportamento e le decisioni suggerite dalla macchina».