La scoperta in Florida, documentata da un nuovo studio

Morto deflino con l’influenza aviaria, il virus ha effettuato il salto di specie

Webby: «Non sappiamo ancora dove il delfino abbia preso il virus e sono necessarie ulteriori ricerche»

[30 Aprile 2024]

Un pericoloso virus che attacca le vie aree è riuscito a compiere il salto di specie (spillover), passando dall’infettare i volatili all’attaccare mammiferi come i delfini.

Non si tratta (almeno per ora) di un revival della pandemia Covid-19, ma di quanto scoperto da un team di ricercatori negli Usa, appena documentato in un nuovo studio internazionale condotto dall’Università della Florida in collaborazione con diverse agenzie.

Si tratta del primo caso in cui viene scoperto un virus dell’influenza aviaria altamente patogeno (Hpaiv) in un cetaceo nel Nord America, avvenuta dopo la segnalazione di un delfino tursiope in difficoltà nella contea di Dixie.

Le successive analisi, condotte post-mortem su campioni del cervello e di tessuto polmonare del delfino, hanno confermato che il responsabile della morte è il virus HPAI A (H5N1) del clade HA 2.3.4.4b, escludendo la presenza di altri potenziali agenti patogeni in gioco.

Ma il mistero, comprese le capacità del virus di infettare altri mammiferi, non è ancora risolto: «Non sappiamo ancora dove il delfino abbia preso il virus e sono necessarie ulteriori ricerche», spiega il co-autore della ricerca Richard Webby, che dirige il Centro di collaborazione dell’Oms per gli studi sull’ecologia dell’influenza negli animali e negli uccelli a St. Jude.