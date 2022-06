Monitoraggio costiero, Livorno al centro del Mediterraneo

La IX edizione del simposio, organizzato dal Cnr, si terrà dal 14 al 16 giugno al museo labronico di Storia naturale del Mediterraneo

[6 Giugno 2022]

L’Istituto per la bioeconomia del Cnr – in collaborazione con la Società italiana di selvicoltura ed ecologia forestale (Sisef), la Provincia di Livorno, e l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale – organizza a Livorno il simposio internazionale Il monitoraggio costiero mediterraneo: problematiche e tecniche di misura.

Questa IX edizione si terrà al museo labronico di Storia naturale del Mediterraneo, dal 14 al 16 giugno.

I lavori, a cui partecipano studiosi di tutto il bacino del Mediterraneo, saranno – dopo lo stop causato dall’emergenza pandemica – l’occasione per confrontarsi in presenza sulle nuove sfide in tema di monitoraggio e conservazione degli ecosistemi costieri mediterranee e per valutare strategie e azioni per la salvaguardia e per la tutela dell’ambiente marino e costiero.

Il tutto articolandosi attorno a cinque sessioni, che spaziano dalla morfologia ed evoluzione delle coste e dei fondali, alla geografia e paesaggio della fascia costiera, all’inquinamento, produzione energetica, monitoraggio e valutazione economico-ambientale e, infine, alla flora e fauna e al patrimonio culturale costiero e subacqueo.

A sottolineare lo stretto legame tra il simposio, la città di Livorno e le sue infrastrutture costiere storiche, alla fine dei lavori sono previste due visite promosse e organizzate dall’Autorità di sistema portuale alla Torre del Marzocco e al faro di Livorno.