Matematica: nasce Ipazia, il nuovo laboratorio italo-francese

Accordo INdaM – CNRS per il nuovo Laboratorio di Scienze Matematiche Ipazia che vede la collaborazione di una trentina di università italiane e francese

[13 Dicembre 2021]

L’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Sevieri” (INdaM), l’ente di ricerca italiano che gestisce, promuove e coordina la ricerca matematica in Italia, e il Centre national de la recherche scientifique (CNRS) hanno istituito insieme il Laboratorio di Scienze Matematiche Ipazia (Laboratoire Ypatia des sciences mathématiques – LYSM) che ha l’obiettivo di «Promuovere gli scambi franco-italiani di matematici, organizzare convegni scientifici, facilitare l’istituzione di tesi congiunte tra Francia e Italia e finanziare missioni di dottorandi». Per farlo il LYSM si avvarrà di un consorzio di laboratori costituito in una trentina di università francesi e italiane.

Il nome del laboratorio rende omaggio a Ipazia di Alessandria, filosofa, astronoma e matematica greca (fine IV secolo e inizi del V secolo), che è la prima matematica donna conosciuta.

Al CNRS ricordano che «Le collaborazioni scientifiche tra Francia e Italia nel campo della matematica non sono nuove. Molto attive, riguardano quasi tutte le aree della matematica, con un focus sulla geometria algebrica, geometria complessa e differenziale, sistemi dinamici, logica, fisica matematica, teoria dei numeri e teoria della probabilità».

Nel periodo 2000 – 2016, CNRS e INdAM hanno sostenuto direttamente diverse centinaia di pubblicazioni congiunte tra Francia e Italia, attraverso programmi binazionali in matematica. Nel 2017, da un accordo tra il CNRS e l’INDAM, è nato il LYSM International Associated Laboratory (LIA), da cui è nato il nuovo omonimo International Research Laboratory (IRL).

L’obiettivo della creazione dell’IRL LYSM è quello di «Costruire una rete dinamica di collaborazioni scientifiche che amplificherà i legami tra i due Paesi in matematica. Consentirà ai ricercatori di trascorrere lunghi periodi di tempo nei laboratori su cui si basa l’IRI LYSM. Particolare attenzione sarà dedicata al finanziamento e all’incoraggiamento di studenti e giovani scienziati.

Il programma scientifico di questo nuovo IRL coprirà tutte le branche della matematica: quelle già oggetto di strette collaborazioni tra Francia e Italia, ma anche altre che potranno scaturire da nuove comunità che potranno essere coinvolte nelle attività scientifiche del laboratorio.

Annunciando l’accordo, Antoine Petit, presidente e amministratore delegato del CNRS, ha detto: «Sono particolarmente orgoglioso della creazione di questo nuovo laboratorio internazionale, che illustra perfettamente il processo di collaborazione internazionale del CNRS: da laboratorio internazionale associato ad azioni perfettamente bilanciate dal punto di vista geografico e tematico a IRL che rafforzerà gli scambi tra Francia e Italia. L’Italia è infatti uno dei nostri importanti Paesi partner per la ricerca in matematica, ed è vocazione del CNRS mantenere e sviluppare le proprie relazioni con i propri partner europei attraverso azioni strutturate»,

Giorgio Patrizio, presidente dell’INdAM, ha concluso: «La collaborazione scientifica tra le comunità matematiche francese e italiana ha una lunga tradizione. INDAM è lieta della creazione del laboratorio internazionale LYSM, che fornirà un quadro potente ed efficace per sviluppare ulteriormente i collegamenti tra matematici dei due paesi, favorire nuove relazioni e gettare le basi per nuovi successi nella ricerca matematica».