L’ossitocina non è l’”ormone dell’amore” alla base del legame di coppia?

Uno studio che ribalta convinzioni radicate ma che apre la strada a cure per le alleviare i sintomi nell'autismo, nella schizofrenia e in molti altri disturbi psichiatrici

[31 Gennaio 2023]

Lo studio “Oxytocin receptor is not required for social attachment in prairie voles”, pubblicato su Neuron da un team di scienziati dell’università della California, capovolge un dogma vecchio di decenni e dimostra che «Il recettore dell’ossitocina, un ormone considerato essenziale per formare legami sociali, potrebbe non svolgere il ruolo critico che gli scienziati gli hanno assegnato per il ultimi 30 anni».

Infatti, il team ha scoperto che le arvicole della prateria (Microtus ochrogaster) «Si riproducono senza recettori per l’ossitocina e mostrano gli stessi comportamenti monogami di accoppiamento, attaccamento e genitorialità delle arvicole normali. Inoltre, le femmine prive di recettori per l’ossitocina partoriscono e producono latte, anche se in quantità minori rispetto alle normali arvicole». I ricercatori dicono che «I risultati indicano che la biologia alla base del legame di coppia e della genitorialità non è puramente dettata dai recettori dell’ossitocina, a volte indicati come “l’ormone dell’amore”».

L’autore senior dello studio, lo psichiatra Devanand Manoli dell’UCSF Weill Institute for Neurosciences, spiega che «Mentre l’ossitocina è stata considerata “Love Potion # 9”, sembra che le pozioni dall’1 all’8 potrebbero essere sufficienti. Questo studio ci dice che l’ossitocina è probabilmente solo una parte di un programma genetico molto più complesso».

Le arvicole della prateria sono una delle poche specie di mammiferi conosciute che formano relazioni monogame che durano per tutta la vita e i ricercatori le studiano per comprendere meglio la biologia del legame sociale. Gli studi degli anni ’90 che utilizzavano farmaci che impediscono all’ossitocina di legarsi al suo recettore hanno scoperto che le arvicole non erano in grado di accoppiarsi, dando origine all’idea che l’ormone sia essenziale per formare questi legami indissolubili.

Ma Manoli e il co-autore senior Nirao Shah, allora all’UCSF e ora alla Stanford hanno avviato un progetto per capire se questa convinzione abvesse davvero basi così granitiche. Shah si era interessato alla biologia dell’ossitocina e all’attaccamento sociale nelle arvicole della prateria sin da quando insegnava agli studenti cosa fosse l’ossitocina decenni prima. Manoli, che voleva studiare la neurobiologia del legame sociale, si è unito al laboratorio di Shah nel 2007 come borsista post-dottorato.

Per il nuovo studio, durato 15 anni, i due scienziati hanno applicato nuove tecnologie genetiche per confermare se il legame dell’ossitocina al suo recettore fosse davvero il fattore alla base del legame di coppia. Hanno usato il CRISPR gene editing per generare arvicole della prateria prive di recettori funzionali per l’ossitocina. Quindi, hanno testato le arvicole mutanti per vedere se potevano formare unioni durature con altre arvicole. Con loro sorprese, le arvicole mutanti hanno formato legami di coppia con la stessa facilità delle arvicole normali.

Manoli sottolinea che «I modelli erano indistinguibili. I principali tratti comportamentali che si pensava dipendessero dall’ossitocina – partner sessuali che si stringono insieme e rifiutano altri potenziali partner così come la genitorialità da parte di madri e padri – sembrano essere completamente intatti in assenza del recettore».

Pr Manoli e Shah, ancora più sorprendente rispetto al legame di coppia è stato il fatto che una percentuale significativa di arvicole femmine è stata in grado di partorire e fornire latte ai loro cuccioli. Secondo Manoli, «E’ probabile che l’ossitocina abbia un ruolo sia nella nascita che nell’allattamento, ma è più sfumato di quanto si pensasse in precedenza. Le arvicole femmine senza recettori si sono dimostrate perfettamente in grado di partorire, nello stesso lasso di tempo e nello stesso modo degli animali normali, anche se si pensava che il travaglio si basasse sull’ossitocina.I risultati aiutano a chiarire parte del mistero che circonda il ruolo dell’ormone nel parto: l’ossitocina è comunemente usata per indurre il travaglio, ma bloccarne l’attività nelle madri che sperimentano un travaglio prematuro non è migliore di altri approcci per arrestare le contrazioni».

Tuttavia, quando si è trattato di produrre latte e nutrire i cuccioli, i ricercatori sono rimasti nuovamente sorpresi: «Per molti decenni, il legame dell’ossitocina al suo recettore è stato considerato essenziale per la produzione del latte e la cura genitoriale, ma metà delle femmine è stata in grado di allattare e svezzare i propri cuccioli con successo, indicando che la segnalazione dell’ossitocina gioca un ruolo, ma è meno vitale di quanto si pensasse in precedenza».

Shah fa notare che «Questo ribalta la saggezza convenzionale sull’allattamento e l’ossitocina che esiste da molto più tempo dell’associazione di legame di coppia. E’ uno standard nei libri di testo di medicina che il riflesso di abbandono del latte sia mediato dall’ormone, e qui stiamo dicendo: “Aspetta un secondo, c’è dell’altro oltre a questo”».

Manoli e Shah si sono concentrati sulla comprensione della neurobiologia e dei meccanismi molecolari del legame di coppia perché si ritiene che sia la chiave per sbloccare trattamenti migliori per condizioni psichiatriche, come l’autismo e la schizofrenia, che interferiscono con la capacità di una persona di formare o mantenere legami sociali. Negli ultimi dieci anni, molte speranze sono state riposte negli studi clinici che utilizzano l’ossitocina per affrontare questo tipo di condizioni. Ma i risultati sono stati contrastanti e nessuno ha prospettato un chiaro percorso di miglioramento.

I ricercatori statunitensi dicono che «Il nostro studio suggerisce fortemente che il modello attuale – un singolo percorso o molecola responsabile dell’attaccamento sociale – è eccessivamente semplificato. Data l’importanza dei legami per la perpetuazione di molte specie sociali, questa conclusione ha senso da una prospettiva evolutiva».

Per Manoli, «Questi comportamenti sono troppo importanti per la sopravvivenza per dipendere da questo singolo punto con un potenziale fallimento. Ci sono probabilmente altri percorsi o altri cablaggi genetici per consentire quel comportamento. La segnalazione del recettore dell’ossitocina potrebbe essere una parte di quel programma, ma non è l’essenza di tutto».

La scoperta indica ai ricercatori nuovi percorsi per migliorare la vita delle persone che lottano per trovare una connessione sociale e Shah conclude: «Se riusciamo a trovare il percorso chiave che media l’attaccamento e il comportamento di legame, avremo un obiettivo eminentemente medicinale per alleviare i sintomi nell’autismo, nella schizofrenia e in molti altri disturbi psichiatrici».