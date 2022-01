Il Santa Chiara Lab dell’Università di Siena cerca partner per il Centro nazionale Agritech

C’è tempo fino al 7 febbraio per quanti sono interessati a partecipare alle attività del progetto in rampa di lancio

[27 Gennaio 2022]

Il Centro nazionale di tecnologie per l’agricoltura – Agritech è uno fra i 5 centri nazionali dedicati alla ricerca di frontiera che verranno finanziati attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr): proposto dall’Università di Napoli Federico II quale hub (soggetto attuatore), il Centro ha individuato nove Spoke (soggetti esecutori della ricerca) affidati ad altrettante Università e centri di Ricerca, col compito di attuare cinque macro-obiettivi.

Ovvero, migliorare la produttività sostenibile e promuovere la resilienza ai cambiamenti climatici; ridurre gli sprechi e l’impatto ambientale; sviluppare strategie di economia circolare; sviluppo sostenibile delle aree marginali; promuovere sicurezza, tracciabilità e tipicità nelle filiere agroalimentari.

In particolare l’Università di Siena, con il Santa Chiara Lab è a capo dello spoke n.9 sulla “Misurazione, certificazione e valorizzazione della qualità, dell’origine, della tipicità, della sicurezza e della sostenibilità dei prodotti, dei processi, delle filiere e delle aziende agroalimentari”.

Coordinato dal presidente del Santa Chiara Lab, Angelo Riccaboni, lo spoke vede coinvolte anche l’Università di Pisa, quella di Firenze e l’Enea, con l’obiettivo di creare un laboratorio diffuso – denominato “Metriqa” – in cui ricerca scientifica e nuove tecnologie dell’informazione potranno fornire un contributo essenziale alle nuove dimensioni della qualità delle produzioni, attraverso soluzioni innovative per la tracciabilità dei processi, la misurazione, la certificazione e la promozione dell’origine e della sostenibilità dei prodotti, dei processi, delle filiere e delle singole aziende.

Un processo a porte aperte: per i soggetti privati che sono interessati alle tematiche agritech e che intendono collaborare con il costituendo Centro nazionale nei vari progetti scientifici (o anche solo a conoscere gli esiti della ricerca e delle attività dei living lab), è stata avviata un’apposita manifestazione d’interesse.

Il bando e tutta la documentazione necessaria sono online al link https://bit.ly/33VqnBG , la domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 7 febbraio 2022, esclusivamente via Pec, all’indirizzo di posta elettronica certificata rip.ricerca@pec.unina.it.; nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione interesse per partecipazione a CN Agritech”.