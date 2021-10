Il Premio Nobel per la fisiologia o la medicina 2021 a David Julius e Ardem Patapoutian

«Per le loro scoperte sui recettori per la temperatura e il tatto»

[4 Ottobre 2021]

La Nobel Assembly at Karolinska Institutet ha conferito il Premio Nobel 2021 per la fisiologia o la medicina a David Julius e Ardem Patapoutian «per le loro scoperte di recettori per la temperatura e il tatto»

Nelle motivazioni si legge che «La nostra capacità di percepire il calore, il freddo e il tatto è essenziale per la sopravvivenza e sostiene la nostra interazione con il mondo che ci circonda. Nella nostra vita quotidiana diamo per scontate queste sensazioni, ma come vengono avviati gli impulsi nervosi in modo che la temperatura e la pressione possano essere percepite? Questa domanda è stata risolta dai vincitori del Premio Nobel di quest’anno».

Per identificare un sensore nelle terminazioni nervose della pelle che risponde al calore, Julius, dell’università della California – San Francisco, ha utilizzato la capsaicina, un composto piccante del peperoncino che induce una sensazione di bruciore, Ardem Patapoutian, dell’Howard Hughes Medical Institute – Scripps Research ha utilizzato cellule sensibili alla pressione per scoprire una nuova classe di sensori che rispondono a stimoli meccanici nella pelle e negli organi interni.

La Nobel Assembly evidenzia che «Queste scoperte rivoluzionarie hanno avviato intense attività di ricerca che hanno portato a un rapido aumento della nostra comprensione di come il nostro sistema nervoso percepisce il caldo, il freddo e gli stimoli meccanici. I vincitori hanno identificato i collegamenti essenziali mancanti nella nostra comprensione della complessa interazione tra i nostri sensi e l’ambiente».

Scoperte importanti perché uno dei grandi misteri che l’umanità deve affrontare è la questione di come percepiamo il nostro ambiente «I meccanismi alla base dei nostri sensi hanno innescato la nostra curiosità per migliaia di anni, ad esempio, come la luce viene rilevata dagli occhi, come le onde sonore influenzano le nostre orecchie interne e come i diversi composti chimici interagiscono con i recettori del nostro naso e della nostra bocca generando odore e gusto. Abbiamo anche altri modi per percepire il mondo che ci circonda. Immaginate di camminare a piedi nudi su un prato in una calda giornata estiva. Potete sentire il calore del sole, la carezza del vento e i singoli fili d’erba sotto i tuoi piedi. Queste impressioni di temperatura, tatto e movimento sono essenziali per il nostro adattamento all’ambiente in continua evoluzione».

Nel XVII secolo, il filosofo René Descartes immaginò fili che collegassero diverse parti della pelle con il cervello. In questo modo, un piede che tocca una fiamma accesa avrebbe inviato un segnale meccanico al cervello. Scoperte successive hanno poi rivelato l’esistenza di neuroni sensoriali specializzati che registrano i cambiamenti nel nostro ambiente. Nel 1944 Joseph Erlanger e Herbert Gasserha ricevettero il Premio Nobel per la fisiologia o la medicina proprio per la scoperta di diversi tipi di fibre nervose sensoriali che reagiscono a stimoli distinti, ad esempio, nelle risposte al tocco doloroso e non doloroso. »Da allora – ricorda il comitato per il Nobel – è stato dimostrato che le cellule nervose sono altamente specializzate nel rilevare e trasdurre diversi tipi di stimoli, consentendo una percezione sfumata di ciò che ci circonda; ad esempio, la nostra capacità di percepire le differenze nella trama delle superfici attraverso la punta delle dita, o la nostra capacità di discernere sia il calore piacevole che il calore doloroso».

Prima delle scoperte di Julius e Patapoutian, la nostra comprensione di come il sistema nervoso percepisce e interpreta il nostro ambiente aveva ancora una domanda fondamentale irrisolta: come vengono convertiti la temperatura e gli stimoli meccanici in impulsi elettrici nel sistema nervoso?

Sul finire degli anni ’90, Julius ha intravisto la possibilità di fare grandi progressi analizzando come la capsaicina provoca la sensazione di bruciore che proviamo quando entriamo in contatto con i peperoncini. Si sapeva già che la capsaicina attivava le cellule nervose causando sensazioni di dolore, ma il modo in cui questa sostanza chimica esercitava effettivamente questa funzione era un enigma irrisolto. Julius e il suo team hanno creato una libreria di milioni di frammenti di DNA corrispondenti a geni espressi nei neuroni sensoriali che possono reagire al dolore, al calore e al tatto e hanno ipotizzato che la libreria includesse un frammento di DNA che codifica per la proteina in grado di reagire alla capsaicina. Hanno espresso i singoli geni di questa libreria in cellule coltivate che normalmente non reagiscono alla capsaicina. Dopo una laboriosa ricerca, è stato identificato un singolo gene in grado di rendere le cellule sensibili alla capsaicina. Ulteriori esperimenti hanno rivelato che il gene identificato codificava una nuova proteina del canale ionico e questo recettore della capsaicina appena scoperto è stato successivamente chiamato TRPV1. Quando Julius ha studiato la capacità della proteina di rispondere al calore, si è reso conto di aver scoperto «Un recettore sensibile al calore che si attiva a temperature percepite come dolorose». Secondo la Nobel Assembly. «La scoperta di TRPV1 è stata un’importante svolta che ha aperto la strada alla scoperta di ulteriori recettori di rilevamento della temperatura».

Indipendentemente l’uno dall’altro, sia Julius che Patapoutian hanno utilizzato il mentolo per identificare il TRPM8, un recettore che si è dimostrato attivato dal freddo. Sono stati identificati ulteriori canali ionici correlati a TRPV1 e TRPM8 e si è scoperto che sono attivati ​​da un intervallo di temperature diverse. Molti laboratori hanno portato avanti programmi di ricerca per studiare i ruoli di questi canali nella sensazione termica utilizzando topi geneticamente manipolati privi di questi geni appena scoperti. La scoperta di TRPV1 da parte di Julius «E’ stata la svolta che ci ha permesso di capire come le differenze di temperatura possono indurre segnali elettrici nel sistema nervoso».

Ma non era ancora chiaro come gli stimoli meccanici potessero essere convertiti nei nostri sensi del tatto e della pressione. Precedentemente, i ricercatori avevano trovato sensori meccanici nei batteri, ma i meccanismi alla base del tatto nei vertebrati rimanevano sconosciuti. Patapoutian voleva identificare questi recettori sfuggenti che vengono attivati ​​da stimoli meccanici. E, insieme ai suoi collaboratori, ha identificato per la prima volta una linea cellulare che emette un segnale elettrico misurabile quando le singole cellule venivano colpite con una micropipetta. Gli scienziati hanno ipotizzato che il recettore attivato dalla forza meccanica fosse un canale ionico e in una fase successiva ha identificato 72 geni candidati che codificano per possibili recettori. Questi geni sono stati inattivati ​​uno per uno per scoprire il gene responsabile della meccanosensibilità nelle cellule studiate. Dopo un’ardua ricerca, Patapoutian e i suoi collaboratori sono riusciti a identificare un singolo gene il cui silenziamento ha reso le cellule insensibili ai colpi con la micropipetta. «Era stato scoperto un nuovo canale ionico meccanosensibile del tutto sconosciuto e gli è stato dato il nome Piezo1, dalla parola greca per pressione (í; píesi). Grazie alla sua somiglianza con Piezo1, è stato scoperto un secondo gene chiamato Piezo2 – spiaga la motivazione del Nobel – La svolta di Patapoutian ha portato a una serie di documenti del suo e di altri team, che dimostrano che il canale ionico Piezo2 è essenziale per il senso del tatto. Inoltre, è stato dimostrato che Piezo2 svolge un ruolo chiave nel rilevamento di fondamentale importanza della posizione e del movimento del corpo, noto come propriocezione. In ulteriori lavori, è stato dimostrato che i canali Piezo1 e Piezo2 regolano ulteriori importanti processi fisiologici tra cui la pressione sanguigna, la respirazione e il controllo della vescica urinaria».

La Nobel Assembly conclude: «Le scoperte rivoluzionarie dei canali TRPV1, TRPM8 e Piezo da parte dei vincitori del Premio Nobel di quest’anno ci hanno permesso di capire come il caldo, il freddo e la forza meccanica possono avviare gli impulsi nervosi che ci consentono di percepire e adattarci al mondo che ci circonda. I canali TRP sono centrali per la nostra capacità di percepire la temperatura. Il canale Piezo2 ci fornisce il senso del tatto e la capacità di sentire la posizione e il movimento delle nostre parti del corpo. I canali TRP e Piezo contribuiscono anche a numerose funzioni fisiologiche aggiuntive che dipendono dal rilevamento della temperatura o da stimoli meccanici. L’intensa ricerca in corso derivante dalle scoperte dei Premi Nobel assegnati quest’anno si concentra sulla spiegazione delle loro funzioni in una varietà di processi fisiologici. Questa conoscenza viene utilizzata per sviluppare trattamenti per un’ampia gamma di condizioni patologiche»,