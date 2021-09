Il gigante di Segorbe, la Reconquista e la pulizia etnica cristiana dell’Andalusia

L'analisi del DNA fa luce su un oscuro evento nella Spagna medievale

[27 Settembre 2021]

Lo studio ”Biomolecular insights into North African-related ancestry, mobility and diet in eleventh-century Al-Andalus”, pubblicato recentemente su Scientific Reports da un team internazionale di ricercatori guidato da Marina Silva e Gonzalo Oteo-García dell’università britannica di Huddersfield hanno utilizzato l’analisi del DNA antico per identificare un individuo, scoperto in una necropoli islamica dell’XI secolo nella città di Segorbe, vicino a Valencia in Spagna, membro di una popolazione espulsa dalla Spagna medievale e conosciuto come il “gigante di Segorbe”. Secondo i ricercatori, «I risultati hanno fatto luce sulla brutale decisione politica che ha portato a un drammatico cambiamento della popolazione in seguito alla riconquista cristiana della Spagna».

Il “Gigante di Segorbe” è stato chiamato così a causa della sua altezza insolita per l’epoca: quasi 2 metri. All’università di Huddersfield ricordano che «Il suo scheletro aveva suggerito che potesse avere qualche discendenza africana. A partire dall’VIII secolo, la maggior parte della Spagna era stata progressivamente conquistata da arabi e berberi dell’Africa nordoccidentale, creando uno dei maggiori centri della civiltà europea medievale.

L’analisi del DNA antico è stata effettuata da Martin Richards, direttore dell’Evolutionary Genomics Research Centre di Huddersfield, e dalla Silva e Oteo-Garcia e ha portato alla scoperta che il “Gigante” era portatore di «lignaggi genetici nordafricani altamente specifici su entrambe le sue linee di discendenza maschile e femminile – il cromosoma Y e il DNA mitocondriale – l’individuo più antico noto per avere questo particolare modello di discendenza. Questo suggeriva che la sua recente ascendenza fosse effettivamente tra le popolazioni berbere di recente islamizzazione dell’Africa nordoccidentale medievale».

Ma un esame più approfondito ha rivelato una situazione più complessa: «Le linee di discendenza maschile e femminile rappresentano solo una piccola frazione della nostra discendenza complessiva – quella dal padre di nostro padre e dalla madre di nostra madre, e così via. I suoi antenati a livello di genoma hanno dimostrato che era portatore nei suoi cromosomi anche una quantità significativa – probabilmente più della metà – di antenati spagnoli locali. Inoltre, le analisi degli isotopi stabili hanno suggerito che molto probabilmente sia cresciuto localmente, il che significa che l’ascendenza berbera del “Gigante” era in realtà dovuta alla migrazione di una generazione precedente. Apparteneva quindi a una comunità stabile che aveva completamente mescolato origini spagnole locali e di immigrati nordafrican».

Richard sottolinea che «Quel che è stato particolarmente sorprendente, è che era molto diverso dalle persone moderne di Valencia, che sono portatrici di poco o niente del suo patrimonio genetico berbero».

Secondo Oteo-Garcia, che ha recentemente iniziato a lavorare all’università di Parma, «Questo si spiega con la mutata situazione politica a seguito della Reconquista cristiana della Spagna. Il decreto di espulsione dei Moriscos dalla regione di Valencia, cioè i musulmani che erano già stati convertiti con la forza al cristianesimo, è stato seguito dal reinsediamento di persone provenienti da più a nord, che avevano poche origini nordafricane, trasformando così la variazione genetica nella regione».

La Silva, che ora lavora al Francis Crick Institute di Londra, conclude: «L’impatto di questo drammatico cambiamento nella popolazione, derivante da una brutale decisione politica di centinaia di anni fa, può finalmente essere testimoniato direttamente utilizzando il DNA antico, come si vede qui negli antenati del “Gigante di Segorbe” e dei suoi contemporanei».