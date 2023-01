Il Centro di ricerca “E. Piaggio” dell’Università di Pisa ha una nuova direttrice

Lucia Pallottino chiamata alla guida della struttura all’avanguardia in robotica e bioingegneria

[25 Gennaio 2023]

Da vicedirettrice, ruolo ricoperto a partire dal 2017 fino a fine 2022, a direttrice: la professoressa Lucia Pallottino è stata chiamata dal rettore Riccardo Zucchi a guidare il Centro di ricerca “E. Piaggio” dell’Università di Pisa.

«È per me un onore avere avuto dal rettore l’incarico di dirigere il Centro Piaggio – commenta Pallottino – un centro che negli anni è cresciuto dando spazio a molti giovani ricercatori nel settore della robotica e della bioingegneria, che hanno sviluppato idee e tecnologie innovative ottenendo riconoscimenti internazionali e ottenendo finanziamenti per progetti di ricerca di livello europeo».

Pallottino ha conseguito la laurea in Matematica nel 1998 e il dottorato di ricerca in Robotica e Automazione industriale nel gennaio 2002, per poi approdare – dopo prestigiose esperienze all’estero, dal Mit di Boston all’Università della California di Los Angeles – alla docenza di Automatica presso lo stesso Centro E. Piaggio e il Dipartimento di Ingegneria dell’informazione: i suoi principali interessi di ricerca spaziano nell’ambito della robotica, riguardando la pianificazione e il controllo del moto dei robot, il controllo ottimo, il coordinamento di sistemi multi-robot, gli algoritmi distribuiti.

Il nuovo vicedirettore del Centro E. Piaggio è invece Enzo Pasquale Scilingo, ordinario di Bioingegneria elettronica e informatica all’Università di Pisa.