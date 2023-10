La datazione della mascella e dei denti fossilizzati di un bambino suggerisce che i nostri parenti vivessero ad alta quota prima di quanto si pensasse

I più antichi resti di Homo erectus cambiano la cronologia dell’evoluzione umana

La comparsa di questi ominidi e della tecnologia acheuleana risalgono a 2 milioni di anni fa

[18 Ottobre 2023]

Lo studio “Early Homo erectus lived at high altitudes and produced both Oldowan and Acheulean tools” pubblicato recentemente su Science da un team multidisciplinare internazionale guidato da Margherita Mussi dell’università La Sapienza di Roma ed Eduardo Méndez Quintas dell’Universidade de Vigo, presenta i resti più antichi conosciuti di Homo erectus: il frammento mandibolare di un bambino piccolo, che i ricercatori hanno chiamato Garba. Gli scienziati spiegano che «I resti sono stati ritrovati anni fa nel sito di Melka Kunture (Etiopia) ma solo adesso sono stati identificati come appartenenti alla specie Homo erectus . La sua datazione è anteriore alla comparsa dell’Homo erectus e della tecnologia acheuliana due milioni di anni fa».

Secondo Méndez, «Questi risultati rappresentano un punto di svolta nel panorama dell’evoluzione umana a livello mondiale, poiché la comparsa dell’Homo erectus , considerato come la prima forma di ominide con tratti pienamente “umani”, è anticipata a 2,06 milioni di anni fa e l’origine della tecnologia Achelense a 1,95 milioni di anni fa. Finora, anche se fossero stati rinvenuti alcuni resti fossili, non esistevano elementi diagnostici che potessero datare con precisione la comparsa dell’Homo erectus in Africa ed è stato sottolineato che sarebbe dovuta avvenire circa 1,8 milioni di anni fa. Con la comparsa dei resti dentali di Garba, è già disponibile un elemento diagnostico che permette di stabilire per la prima volta l’età massima dell’Homo erectus in Africa a 2,06 milioni di anni fa».

Questa ricerca multidisciplinare si distingue da quelle precedenti anche perché consente di ipotizzare come, tra i diversi tipi di ominidi presenti nel continente africano, questo Homo erectus, sviluppatosi «Nei freddi altopiani etiopi e non nel caldo Rift Valley», fu quello che poi fece il salto fuori dall’Africa perché già adattato alle fredde condizioni climatiche dei nuovi territori.

Melka Kunture si trova sulle rive del fiume Awash, tra i 2000 e i 2200 metri sul livello del mare. Come spiegano gli autori della ricerca, «La sua sequenza sedimentaria riconosciuta copre circa due milioni di anni e conserva siti archeologici caratteristici dei tecnocomplessi Olduvaiense, Achelense e del Paleolitico medio. Questa circostanza rende questa enclave una delle principali sequenze del continente africano per comprendere l’evoluzione culturale degli ultimi due milioni di anni». L’indagine di questo sito è stata condotta dal 1963 ed è attualmente portata avanti dalla Missione Archeologica Italo-Spagnola a Melka Kunture e Balchit, sotto la direzione della Mussi, di Méndez e di Joaquín Panera dell’Universidad Complutense de Madrid.

Una delle principali enclavi di Melka Kunture è il sito di Garba IV, scavato in tempi ed estensioni diverse e che presenta una vasta collezione di strumenti in pietra, ossa di grandi mammiferi e resti umani. Secondo i ricercatori, «L’età di questi livelli è stata stabilita da una combinazione di datazioni numeriche Argon/Argon (40Ar/39Ar) di tufi vulcanici e paleomagnetici. Nello specifico, l’evento paleomagnetico di Olduvai (datato su scala globale tra 1,95 – 1,77 milioni di anni fa) è stato individuato sui livelli principali del sito e ciò permette di collocarne la cronologia intorno ai due milioni di anni».

M Nel livello E, uno dei più profondi di questo sito (livello E), datato a 2,06 milioni di anni, è stato trovato il frammento mandibolare di Garba, un bambino di 2 – 3 anni di età che il team di ricerca, in assenza di dati per conoscere il suo sesso. Ha preferito chiamare con un nome femminile.

Méndez spiega ancora: «Il frammento mandibolare di Garba conserva all’esterno due denti da latte, ma questi, non essendo definitivi, non sono rappresentativi per l’identificazione a livello di specie. I denti definitivi e quindi più significativi erano all’interno dell’osso. Per scoprirne le caratteristiche, la mascella è stata analizzata presso l’European Synchrotron Radiation Facility di Grenoble e i dati ottenuti per i denti definitivi sono molto significativi: confermano l’attribuzione di Garba al taxon Homo erectus e ne fanno l’esemplare più antico della documentazione paleoantropologica mondiale. L’Homo erectus può essere considerato come la prima forma di ominide con tratti pienamente “umani”. La comparsa sulla scena evolutiva di questo taxon ha significato una sostanziale accelerazione nel processo di diffusione delle popolazioni umane all’interno e all’esterno dell’Africa e, quindi, si tratta della prima specie umana a lasciare il continente africano, poco più di 1,8 milioni di anni fa. La data e l’area dell’Africa in cui si è sviluppato inizialmente questo taxon era in discussione perché si stimava che la sua comparsa iniziale sarebbe stata intorno a 1,9 – 1,8 milioni di anni, ma non è stata stabilita in modo definitivo. Le condizioni fisiche più sviluppate dell’Homo erectus (rispetto ad altri primi esemplari del genere Homo , come l’Homo habilis ) gli consentivano di implementare nuove e più sofisticate soluzioni tecnologiche, tra cui l’invenzione della tecnologia Achelense e la capacità di usare il fuoco. Questa tecnologia achelense, è il nome che attribuiamo agli strumenti di pietra che l’Homo erectus africano iniziò ad utilizzare e che finiranno per espandersi in quasi tutto il mondo. E’ caratterizzato dalla lavorazione di grandi scaglie, dalle quali venivano ricavati strumenti più complessi, come i bifaces (pezzi lavorati bifaccialmente e a forma di mandorla)».

La comparsa di questa tecnologia acheuleana si affermò intorno a 1,8 – 1,7 milioni di anni fa in alcuni siti del fondo della Rift Valley e si sarebbe progressivamente estesa a tutto il resto del continente africano e poi in Eurasia. Méndez sottolinea che «I nuovi dati ottenuti nel sito di Garba IV mostrano che il primo Homo erectus utilizzava una tecnologia più elementare (core e chip), che chiamiamo Olduvayense. Ora, “immediatamente” circa 1,95 milioni di anni fa, iniziarono a produrre la nuova tecnologia Achelense. Questo rappresenta un anticipo di quasi 300.000 anni nell’apparizione di questa tecnologia su scala globale e in un’area geografica inaspettata».

Il team di ricerca fa notare che «I dati forniti dal sito Garba IV e raccolti nell’articolo pubblicato su Science, ci fanno riformulare alcune idee prestabilite circa la comparsa del genere Homo a livello africano». Per Méndez, «Il primo e fondamentale è che la comparsa del taxon Homo erectus non è legata agli ecosistemi caldi e aperti della savana, ma ha la sua origine in un ambiente tiepido e in un ecosistema più diversificato, come quello che osserviamo negli altopiani etiopi Pertanto, sarebbe da qui che questa specie si sarebbe irradiata nel resto del continente. La genesi dell’Homo erectus in un ecosistema tiepido è un fatto rilevante per comprendere la sua riuscita espansione al di fuori dell’Africa. La sua rapida diffusione in queste nuove aree geografiche fu favorita dalla somiglianza tra questi nuovi scenari ecologici e quelli esistenti negli altipiani africani. In questo senso, possiamo concepire questa regione africana come un “laboratorio” in cui è stato creato un nuovo taxon umano adattato alle tiepide condizioni eurasiatiche»