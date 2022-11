Epidemia mortale di colera in Libano e Siria: aumentano i casi

Dall’Italia 500.000 euro alla Siria per combattere il colera in un Paese distrutto dalla guerra

[2 Novembre 2022]

Il ministero della salute pubblica del Libano a ha segnalato all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) la prima epidemia di colera in quasi tre decenni, iniziata ufficialmente il 6 ottobre e si sta attualmente diffondendo in tutti i governatorati del piccolo Paese arabo.

Il rappresentante dell’Oms in Libano, Abdinasir Abubakar, ha ricordato che «Il colera è mortale, ma è anche prevenibile attraverso i vaccini e l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici. Può essere facilmente trattato con una tempestiva reidratazione orale o antibiotici per i casi più gravi. La situazione in Libano è fragile poiché il Paese sta già lottando per combattere altre crisi, aggravate da un prolungato deterioramento politico ed economico».

L’Oms e altri partner umanitari stanno supportando il ministero della salute pubblica libanese e ad altri per cercare di frenare l’evoluzione dell’epidemia di colera e nello sviluppo di un piano nazionale di preparazione e risposta al colera, delineando gli interventi di risposta più urgenti, la sorveglianza e la ricerca attiva dei casi nelle aree hotspot.

Nonostante la carenza globale di vaccino contro il colera, l’OMS sta garantendo 600.000 dosi di vaccino contro il colera per le popolazioni più vulnerabili, compresi i lavoratori sanitari, i carcerati, i rifugiati siriani e palestinesi e le loro comunità ospitanti. Data la rapida diffusione dell’epidemia, sono in corso ulteriori sforzi per garantire più dosi.

L’Oms evidenzia che «La vulnerabilità delle persone in Libano è esacerbata dalle difficili condizioni economiche prolungate e dall’accesso limitato all’acqua pulita ea servizi igienici adeguati in tutto il Paese. La migrazione degli operatori sanitari, le catene di approvvigionamento interrotte e l’approvvigionamento energetico inaccessibile hanno gravemente indebolito la capacità di risposta degli ospedali e delle strutture di assistenza sanitaria di base, che ora sono minacciate dalla crescente epidemia e dall’aumento del carico di lavoro».

Per Abubakar, «C’è ancora un’opportunità per limitare la diffusione e l’impatto dell’epidemia intensificando gli interventi di risposta, compreso il miglioramento della qualità dell’acqua e dei servizi igienici. Abbiamo anche bisogno di aumentare la consapevolezza su come prevenire l’infezione da colera in modo da poter sollevare la pressione dagli ospedali. Il modo migliore per prevenire un’epidemia di colera è garantire alle persone l’accesso all’acqua pulita e a servizi igienico-sanitari adeguati. A lungo termine, dobbiamo aumentare la disponibilità globale di vaccini come parte di una strategia olistica per prevenire e fermare le epidemie di colera in tutto il mondo».

Da quando il primo caso è stato confermato in Libano il 5 ottobre, sono stati segnalati oltre 1400 casi sospetti in tutto il Libano, inclusi 381 casi confermati in laboratorio e 17 decessi. Anche se l’epidemia di colera era inizialmente confinata ai distretti settentrionali, si è rapidamente diffusa, con casi da tutti gli 8 governatorati libanesi e in 18 dei 26 distretti. L’Oms spiega che «Il sierotipo Vibrio cholerae O1 El-Tor Ogawa è stato identificato come il ceppo di colera attualmente in circolazione, simile a quello circolante in Siria», Paese dal quale probabilmente l’epidemia è tracimata in Libano. Il 10 settembre il ministero della salute siriano aveva segnalato un’epidemia di colera e il 22 ottobre si era già estesa in 13 dei 14 governatorati siriani, con un totale di 44 decessi e 942 casi confermati. Un’epidemia che si è abbattuta su un Paese sfiancato da anni di guerra, in declino socioeconomico, con un sistema sanitario a pezzi e grandi difficoltà ad accedere all’acqua potabile.

Prima dello scoppio dell’epidemia di colera libanese, il 26 ottobre, il governo italiano ha donato 500.000 euro per sostenere la risposta dell’Oms all’epidemia di colera in Siria. La donazione italiana migliorerà la capacità di 5 laboratori microbiologici nei governatorati di Damasco, Lattakia, Tartous, Homs e Hama, che hanno funzionato con una capacità limitata di condurre test di conferma a causa della carenza di attrezzature e strumenti di test essenziali. Il fondo consentirà inoltre la creazione di 5 nuovi laboratori in altri governatorati senza capacità di test esistenti, tra cui Aleppo e Deir-ez-Zor, dove viene segnalata la maggior parte dei casi di colera, consentendo così di attivare test batteriologici e rilevare e identificare rapidamente malattie epidemiche ed epidemie in aree difficili da raggiungere e ad alto rischio.

Secondo Iman Shankiti, rappresentante dell’Oms in Siria, «Il contributo italiano consentirà all’Oms di supportare le autorità sanitarie per soddisfare i crescenti bisogni sanitari delle popolazioni colpite che sono state più volte colpite da emergenze sanitarie, l’ultima delle quali è l’epidemia di colera. Supportare i laboratori, a livello periferico, e consentire loro di eseguire test del colera, è fondamentale per ridurre la morbilità e la mortalità tra i siriani, oltre a fornire una risposta tempestiva alle comunità colpite».

Annunciando il finanziamento, Massimiliano D’Antuono, incaricato d’affari dell’ambasciata d’Italia a Damasco, ha detto che «L’Italia è al fianco del popolo siriano e si impegna a sostenerlo nell’affrontare le sue emergenze e bisogni. Questo contributo è in linea con il nostro sostegno all’Oms nel Paese, a seguito di un contributo incentrato sui test Covid-19 e un altro sull’operatività dei vaccini Covid-19, insieme alla distribuzione di circa 4 milioni di vaccini all’inizio di quest’anno».

Alessandra Piermattei, direttrice esecutiva AICS Libano e Siria, ha concluso: «Il contributo mira a prevenire la diffusione del colera più di quanto già realizzato. Fornire forniture sanitarie tempestive è fondamentale per prevenire e controllare la trasmissione del colera e delle malattie trasmesse dall’acqua. Solo fornendo gli strumenti possiamo fare in modo che il Paese sia in grado di affrontare future emergenze sanitarie».