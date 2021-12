Economia circolare, a Ferrara torna il workshop annuale di Cercis

Appuntamento il 16-18 dicembre per una rassegna sui più interessanti studi prodotti dai ricercatori italiani (e non) in materia

[9 Dicembre 2021]

Dopo il successo della prima edizione, tenutasi a fine 2019, quest’anno torna a Ferrara il workshop annuale di Cercis, il Centro per la ricerca sull’economia circolare, l’innovazione e le Pmi nato proprio dal dipartimento di Economia e management dell’Università di Ferrara.

I principali relatori del workshop provengono tutti da prestigiose istituzioni internazionali – Reinhilde Veugelers (KULeuven & Bruegel); Johan Eyckmans (KULeuven) e Irene Monasterolo (EDHEC Business School) –, ma l’appuntamento di Ferrara sarà prezioso soprattutto per capire cosa bolle in pentola grazie a ricercatori in larga parte giovani e preparatissimi, in primis italiani, che in due giorni presenteranno i risultati di oltre 20 studi incentri sull’economia circolare in tutte le sue forme.

L’appuntamento prevede un workshop in presenza – nel rispetto delle norme Covid-19 –, nell’Aula magna del dipartimento (in via Voltapaletto 11), anche se viene mantenuta la possibilità di partecipare da remoto. In entrambi i casi, è sufficiente registrarsi al workshop tramite il form https://forms.gle/46v63umwpTz8zhzLA, entro il 12 dicembre. Di seguito in allegato il programma definitivo dell’evento.