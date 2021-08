Economia agraria e sviluppo sostenibile: la ricerca scientifica avanza anche per l’Africa

[16 Agosto 2021]

Prenderà il via il prossimo 16 settembre il 57esimo convegno della Società italiana di economia agraria (Sidea), un’occasione preziosa per riflettere sulle sfide che le attività agricole, forestali, ittiche e alimentari, hanno di fronte per traguardare un modello di sviluppo più sostenibile. In Europa – alla luce di Green deal e Farm to fork – ma non solo.

Grazie infatti all’iniziativa della Iaere (Associazione italiana degli economisti dell’ambiente e delle risorse naturali), nel convegno Sidea ci sarà posto anche per allargare il perimetro del dibattito all’Africa, nella mattina del 17 settembre.

