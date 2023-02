Dai geologi toscani un seminario aperto a tutti sulla «tragica normalità» del terremoto

Martelli: «La prevenzione è l’unica vera arma che abbiamo a disposizione per difenderci dai fenomeni sismici»

[15 Febbraio 2023]

Prima lo sciame sismico in Turchia, dove si contano oltre 33mila morti; poi le scosse di terremoto a Siena, con tanta paura anche se fortunatamente nessun ferito. Due eventi geologicamente scollegati tra loro, ma che in Toscana hanno contribuito a riportare in auge lo spauracchio del terremoto.

Dall’Ordine regionale dei geologi parlano di «tragica normalità di un evento eccezionale», e invitano la collettività a seguire un seminario online gratuito sul tema, in agenda venerdì 17 febbraio dalle 15 alle 17.

«Abbiamo organizzato questo seminario aperto a tutti, per dare alcune risposte alle tante domande che ci siamo fatti guardando le tragiche immagini di distruzione che questo evento ha portato con sé – spiega il presidente dell’Ordine dei geologi della Toscana, Riccardo Martelli – È un primo incontro nel corso del quale parleremo anche di prevenzione, unica vera arma che abbiamo a disposizione per difenderci dai fenomeni sismici».

Il seminario online sarà tenuto da Samuele Agostini, ricercatore all’Igg-Cnr di Pisa. Per le iscrizioni basterà andare sul sito della Fondazione dei geologi toscani; agli iscritti all’ordine saranno riconosciuti anche due crediti formativi.