Binge-eating: ristabilire il dialogo tra intestino e cervello

Scoperto un nuovo modo di controllare l’appetito compulsivo che porta ad abbuffarsi

[24 Gennaio 2022]

Lo studio “Identification of an endocannabinoid gut-brain vagal mechanism controlling food reward and energy homeostasis”, pubblicato oggi su Molecular Psychiatry dal team di ricercatori francesi del Contrôle central du comportement alimentaire et de la dépense énergétique dell’Unité de biologie fonctionnelle et adaptative dell’Université de Paris/CNRS e belgi dell’Université catholique de Louvain (Chloé Berland, Julien Castel, Romano Terrasi, Enrica Montalban, Ewout Foppen, Claire Martin, Giulio G. Muccioli, Serge Luquet, Giuseppe Gangarossa), ha scoperto un nuovo modo di controllare l’appetito compulsivo che porta alle abbuffate e che collega intestino e cervello.

I ricercatori assicurano che agendo su questo percorso utilizzando molecole che prendono di mira il sistema endocannabinoide, hanno aperto una nuova prospettiva per la ricerca terapeutica.

All’Université de Paris spiegano che «Il cervello regola l’assunzione di cibo principalmente in due modi. Il primo tiene conto del fabbisogno energetico dell’organismo necessario alla sua sopravvivenza ed è governato dall’ipotalamo, che detta i sentimenti di fame e sazietà. Ma l’assunzione di cibo è anche governata dalle voglie o dal piacere di mangiare. Questo desiderio fa appello a un’altra parte del cervello associata al rilascio di dopamina: il sistema di ricompensa. Questi due circuiti regolatori convivono permanentemente e regolano la struttura di base dell’assunzione di cibo: mangio per sopravvivere e mangio quello che scelgo».

Per molto tempo si è pensato che questi due circuiti funzionassero in parallelo e gestissero i diversi aspetti dell’assunzione di cibo. Oggi i ricercatori stanno scoprendo «Un nuovo meccanismo che regola l’assunzione di cibo, che non si trova nel cervello ma alla periferia: l’asse intestino-cervello e più in particolare il nervo vago. Quest’ultimo è il più lungo del corpo e i neuroni contenuti nei suoi gangli assicurano il relè interocettivo, cioè la comunicazione tra il cervello e i visceri che sono lo stomaco, il fegato, l’intestino, il pancreas….»

Per realizzare lo studio, i ricercatori del team Contrôle central du comportement alimentaire et de la dépense énergétique hanno lavorato con topi il cui comportamento ricorda i disturbi alimentari associati alle abbuffate. Il team franco-belga spiega ancora che «Questi topi, oltre ad avere accesso al loro cibo abituale – croccantini a volontà – avevano anche la possibilità di mangiare, tutti i giorni ma per una sola ora, un alimento appetitoso ricco di grassi e zuccheri. Poiché i topi avevano accesso 24 ore su 24 al cibo, questo modello ci ha permesso di concentrarci principalmente sui circuiti cerebrali che controllano l’assunzione di cibo edonico».

Con il passare dei giorni, gli scienziati hanno osservato che i topi consumavano sempre più il cibo più appetitoso e sempre meno i croccantini e hanno visto dal vivo l’instaurarsi di un disturbo alimentare compulsivo, il binge-eating: «I topi attendevano ogni giorno con impazienza l’arrivo di questo cibo appetitoso, il che ha comportato una modifica significativa del loro comportamento fisiologico e metabolico, nonché un aumento del mediatore della ricompensa, la dopamina, il tutto rafforzando il comportamento compulsivo del binge eating».

Ma lo studio avverte che «Immaginare che il comportamento compulsivo si limiti all’azione puramente cerebrale sarebbe riduttivo, poiché il percorso che porta le informazioni nutrizionali al cervello è lungo e inizia nel tratto gastrointestinale. Nell’uomo come nei topi, l’ingestione di cibo attiva il nervo vago e quindi l’asse vagale intestino-cervello».

Il team di ricerca ha dimostrato che «Quando i topi entrano nella loro fase di abbuffata compulsiva , il livello di endocannabinoidi periferici secreti dallo stomaco e dall’intestino aumenta e inibisce questo asse vagale, il che porta a una riduzione della sazietà portando i topi a mangiare di più. Come un circolo vizioso, il binge–eating genera il fenomeno della ricompensa compulsiva. Al contrario, l’inibizione del recettore per questi endocannabinoidi (chiamato recettore CB1) porta ad un’attivazione della sazietà attraverso il nervo vago, quindi ad una riduzione del fenomeno della ricompensa e quindi ad una riduzione del comportamento alimentare compulsivo. Pertanto, i cibi ricchi di grassi e zuccheri, una volta nello stomaco, favorirebbero la secrezione di endocannabinoidi e quindi parteciperebbero all’origine dei fenomeni di abbuffata, e questo per vie più complesse del loro semplice gusto attraente o dell’affetto emotivo ai quali li associamo».

Precedenti studi clinici sull’uomo miravano a ridurre l’appetito e il peso utilizzando antagonisti che, inibendo i recettori degli endocannabinoidi, innescavano la sensazione di sazietà, limitando quindi l’assunzione di cibo. Ma i ricercatori ricordano che «Queste molecole presentano una grande preoccupazione: attraversano la barriera ematoencefalica che protegge il cervello da ciò che sta accadendo all’esterno. Così facendo, sono fonte di effetti collaterali indesiderati e conseguenti come disturbi psicotici, depressione, ecc.».

Nello studio appena pubblicato, «I nuovi antagonisti utilizzati modulano l’attività dell’asse vagale intestino-cervello ma non attraversano la barriera emato-encefalica: sono detti antagonisti periferici. Questo fa sperare in una riduzione degli effetti collaterali osservati con i trattamenti già disponibili. Inoltre, questo studio rivela l’importanza di studiare la connettività funzionale corpo-cervello e i processi di interocezione come leve per agire su alcuni disturbi metabolici ma anche psichiatrici».

I ricercatori concludono: «Questi risultati aprono strade interessanti che restano da studiare negli esseri umani. Se si rivelassero utili anche per l’uomo, questo costituirebbe un importante progresso in termini di salute per limitare lo sviluppo di patologie secondarie come obesità, diabete…».