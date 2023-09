Al via a Pisa il 118° congresso della Società botanica italiana

Dal 13 al 16 settembre oltre 300 botanici si riuniranno al Polo della memoria San Rossore 1938 dell’Ateneo cittadino

[12 Settembre 2023]

La Società botanica italiana, ovvero l’associazione scientifica fondata nel 1888 che promuove il progresso e la diffusione della cultura e delle scienze botaniche e delle loro applicazioni, si ritroverà in congresso a Pisa dal 13 al 16 settembre.

Oltre 300 botanici si riuniranno per il 118° congresso nel Polo della memoria San Rossore 1938 dell’Università di Pisa, che ospiterà relatori internazionali di chiara fama ed esperti in diversi ambiti della botanica.

Dopo la cerimonia di apertura alla presenza del Rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi, i lavori inizieranno con una conferenza plenaria tenuta da Jennifer McElwain (Trinity College Dublino, Irlanda), cui seguiranno i due simposi Molecular and Cell Biology e Taxonomy, Systematics and Evolution, che vedranno gli interventi rispettivamente di Vasileios Fotopoulos (Cyprus University of Technology, Cipro) e Christoph Oberprieler (University of Regensburg, Germania).

Nelle giornate successive seguiranno cinque simposi Biodiversity, Environmental Monitoring and Policies, Biotechnology and Applied Botany, ed Ecology nel quale interverrà Douglas L. Godbold (University of Bodenkultur Wien, Austria).

Il congresso si chiuderà con il simposio divulgativo, aperto al pubblico, “A cosa servirà mai la (Storia della) Botanica?”, moderato dal comunicatore scientifico Giovanni Carrada, che si proporrà di ricostruire le vicende, le storie e i personaggi che hanno contribuito a tenere alto il nome della Botanica Italiana e della cultura del nostro Paese.

A conclusione del congresso, il sabato mattina si terrà un’escursione nella Tenuta di San Rossore con il supporto dell’Ente Parco di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli.