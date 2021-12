24 teologi studiano per la Nasa come reagirebbero le religioni a una possibile scoperta di vita extraterrestre

Ripensare la dottrina della creazione e come affronta i temi della molteplicità e della diversità

[29 Dicembre 2021]

Mentre le agenzie spaziali lanciano nuovi telescopi, rover e sonde per cercare pianeti abitabili e vita aliena su altri pianeti e lune del sistema solare, il reverendo Andrew Davison, teologo dell’università di Cambridge con un dottorato in biochimica all’università di Oxford, ha aiutato la Nasa a capire come la scoperta degli extraterrestri cambierebbe il modo in cui vediamo l’universo. Davison è infatti tra i 24 teologi che hanno partecipato a un programma di NASA, Center for Theological Inquiry (CTI) e università di Princeton, che cerca di determinare come reagirebbero le diverse religioni del mondo in caso di contatto con la vita aliena.

Sul blog della Cambridge University School of Divinity, Davison ricorda che «La fiorente scienza dell’astrobiologia viene pubblicata sui giornali con cadenza quasi settimanale, sia perché stiamo trovando siti potenzialmente abitabili in altre parti del nostro sistema solare, sia per il numero crescente di “esopianeti”, vale a dire di pianeti intorno ad altri soli. Ora sappiamo che tali pianeti sono una caratteristica diffusa, attraverso le porzioni dell’universo che abbiamo studiato fino ad oggi, e ciò significa che anche le culle per la vita sono probabilmente molto diffuse, con forse 10 miliardi di miliardi di pianeti simili alla Terra attorno a stelle simili al sole nell’universo osservabile (e questo non tiene conto di tutti i pianeti non simili alla Terra che potrebbero anche essere in grado di sostenere la vita). Secondo l’evoluzione, la vita è chiaramente non impossibile e i luoghi in cui ciò potrebbe accadere sono probabilmente straordinariamente numerosi, potrebbe esserci molta vita altrove. Qualcos’altro che punta in quella direzione è notare che la vita sulla Terra è iniziata notevolmente poco dopo che era concepibile che potesse sopravvivere del tutto».

Davison sa bene che la reazione delle diverse confessioni e tradizioni religiose alla notizia della scoperta della vita al di fuori della Terra sarebbe un elemento molto importante e per questo ha accettato di lavorare con la NASA a un’iniziativa sulle implicazioni sociali dell’astrobiologia. L’università di Princeton gli ha chiesto quali siano le conseguenze dell’astrobiologia per la teologia cristiana e il teologo/scienziato ha risposto: «Il mio progetto è facile da definire. Sto ricercando e scrivendo un’indagine sui temi principali della fede cristiana – quella che a volte viene chiamata “teologia sistematica” – dal punto di vista della vita altrove nell’universo. Penso al suo rapporto con le dottrine della creazione, del peccato, della persona e dell’opera di Gesù, della redenzione, della rivelazione, dell’escatologia e così via. Forse la scoperta principale di cui vorrei riferire fatta fino ad oggi è la frequenza con cui la teologia e l’astrobiologia sono state oggetto di scritti popolari per almeno un secolo e mezzo: nelle riviste mensili per esempio, o persino nelle Barchester Towers . D’altra parte, la discussione si è appena sviluppata oltre quel livello popolare. Considero il mio compito principale quello di identificare e lavorare con parti della tradizione teologica che potrebbero incidono direttamente sull’argomento, anche se non sono ancora state messe in atto. Nel pensare teologicamente alla vita in altre parti dell’universo, c’è stata la tendenza a riprendere principalmente i passaggi del precedente lavoro teologico nel quale l’altra vita è stata l’argomento in discussione. Voglio andare oltre e unire la discussione a una gamma molto più ampia di materiale e prospettive. Finora la mia attenzione si è concentrata principalmente su ciò che i teologi chiamano cristologia: la discussione su chi fosse Gesù, e in particolare su cosa significherebbe ritenerlo insieme umano e divino. La domanda più significativa è probabilmente se si risponderebbe teologicamente alla prospettiva della vita altrove in termini di molte incarnazioni, o solo a quella di cui parlano i teologi in Gesù. Ho anche pensato alla dottrina della creazione, soprattutto in termini di come affronta i temi della molteplicità e della diversità».

Secondo The Times, nel 2022 Davison pubblicherà un libro intitolato “Astrobiologia e dottrina cristiana” nel quale tratterà parte della ricerca spirituale congiunta della CTI e della NASA.

Non è la prima volta che c’è una partnership tra l’agenzia spaziale statunitense e il centro teologico. Nel 2014, la NASA aveva assegnato al CTI una sovvenzione di 1,1 milioni di dollari per studiare l’interesse e la s disponibilità dei fedeli verso la ricerca scientifica. Con il supporto della NASA, la CTI spera che più studi sull’argomento saranno pubblicati in libri e riviste, per continuare a rispondere alle domande che l’umanità comincerebbe a farsi quando verrà trovata la vita su un altro pianeta e ci renderemo conto che nell’universo non siamo più soli.