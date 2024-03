Ripensare il nostro rapporto con le lumache e le chiocciole

Sono indispensabili per mantenere l’equilibrio ecosistema di orti e giardini

[15 Marzo 2024]

Herts e Middlesex Wildlife Trust e Royal Horticultural Society (RHS) hanno unito le forze per sfidare la percezione negativa dell’opinione pubblica riguardo alle lumache e le chiocciole. La campagna “Making Friends with Molluscs“, punta a incoraggiare chi ha un orto o un giardino a riconsiderare il ruolo ecosistemico di queste creature spesso diffamate.

Le due associazioni ricordano che «Le lumache e le chiocciole sono state a lungo considerate i più grandi nemici del giardiniere, ma questa reputazione non è del tutto meritata. Ci sono circa 150 specie di lumache e chiocciole nel Regno Unito, e solo una piccola parte di queste rappresenta un problema per i giardinieri. La maggior parte contribuisce positivamente all’ecosistema del giardino in vari modi. Imparando ad apprezzare e a convivere con queste creature, i giardinieri possono adottare un approccio più rispettoso dell’ambiente al giardinaggio. Anche se potrebbero non essere apprezzate quanto i lombrichi, le lumache e le chiocciole forniscono numerosi servizi importanti nei nostri spazi verdi. Uno dei loro ruoli più significativi è quello di team che pulisce la natura; i molluschi si nutrono di piante in decomposizione, funghi, sterco e persino carogne, aiutando a riciclare l’azoto e altri nutrienti e minerali nel terreno. Possono anche pulire le alghe dai vetri delle serre, lasciando dietro di sé le loro tracce».

Heidi Mansell, engagement manager di Herts e Middlesex Wildlife Trust, sottolinea che «Le lumache e le chiocciole danno un prezioso contributo all’ecosistema, ma nonostante questo sono spesso considerate parassiti dell’ortp. E’ vero che non hanno il fascino di alcuni dei nostri più amati visitatori del giardino come i ricci e i tordi, ma sono un’importante fonte di cibo per queste e altre specie. Inoltre, rivalutiamole per l’assistenza positiva che danno agli orticoltori; aiutando a ripulire la decomposizione e arricchendo il suolo: come non amarle! Sono davvero felice di aver collaborato con RHS e di aver prodotto una guida che evidenzia quanto siano importanti questi molluschi e che chiarisce alcuni dei miti su di loro. Fornendo alle persone informazioni educative su queste creature meno conosciute, insieme a suggerimenti pratici e consigli per i giardinieri, possiamo dare a lumache e chiocciole un nuovo look! Accogliamo questi amici del giardino viscidi e sgusciati, piuttosto che cercare di liberarne i nostri giardini con pesticidi, che possono causare danni anche ad altri animali selvatici».

Infatti, molti dei visitatori ben accolti nei giardini e negli orti, come rane, uccelli canori e scarabei si cibano di lumache e chiocciole che sono una parte fondamentale anche della dieta dei ricci. Herts e Middlesex Wildlife Trust e RHS fanno notare che «Sostenendo questi molluschi, gli orticoltori sostengono indirettamente una vasta gamma di animali selvatici. Inoltre, le lumache territoriali, come le lumache leopardo, possono essere utili per tenere lontane altre specie di lumache e quindi proteggere le piante dal loro pascolamemto».

Le due associazioni danno 5 consigli per convivere in armonia con lumache e chiocciole:

Fornire riparo: crea habitat per lumache e chiocciole lasciando cataste di tronchi, pacciame e detriti naturali nelle aree del giardino. Questi spazi offrono riparo e una fonte di cibo per queste creature, e potrebbero renderle meno propense ad avventurarsi nel tuo orto.

Piantagione selettiva: scegli piante meno attraenti per lumache e chiocciole o più resistenti alle loro abitudini alimentari, come lavanda, rosmarino, astrantia, gerani resistenti, elleboro e ortensie.

Barriere: implementare barriere – come un nastro di rame e un pellet di lana – che possano fornire una certa protezione alle piante vulnerabili i danni di lumache e chiocciole.

Raccolta manuale e monitoraggio: ispeziona regolarmente le piante per individuare eventuali segni di danni da lumache e lumache e rimuovi manualmente quelli che trovi, trasferendoli nel cumulo di compost o in aree con piante meno vulnerabili. Prendi in considerazione pattugliamenti serali con una torcia, poiché le lumache e le chiocciole sono più attive di notte.

Incoraggia i predatori: crea un rifugio per i predatori naturali di lumache e chiocciole, come scarabei, tordi, rane e rospi, fornendo loro habitat adatti, come erba alta, cataste di tronchi e stagni adatti alla fauna selvatica. I predatori aiutano a regolare naturalmente le popolazioni di lumache e chiocciole, mantenendo il loro numero in equilibrio.