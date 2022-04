Rinnovo ai vertici per Maire Tecnimont, Folgiero va verso Fincantieri su indicazione Cdp

Nominato come nuovo amministratore delegato e direttore generale Alessandro Bernini

[22 Aprile 2022]

Il cda di Maire Tecnimont, società italiana a capo di un gruppo industriale leader in ambito internazionale nella trasformazione delle risorse naturali – che con la propria controllata NextChem opera nel campo della chimica verde e delle tecnologie a supporto della transizione energetica – ha nominato come nuovo amministratore delegato e direttore generale Alessandro Bernini, già chief financial officer della società dal 2013.

A partire dal prossimo 15 maggio, Bernini prenderà dunque le redini di Maire Tecnimont al posto di Pierroberto Folgiero (nella foto, ndr), che ha rassegnato le proprie dimissioni, a seguito dell’accettazione «della candidatura nella carica di consigliere di amministrazione in possesso dei requisiti di indipendenza e delle competenze professionali specifiche per la carica di amministratore delegato in altro emittente quotato», ovvero Fincantieri, uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo.

La candidatura di Folgiero alla guida di Fincantieri è arrivata direttamente dalla Cassa depositi e prestiti (Cdp) – controllata dal ministero dell’Economia –, che ha in Fincantieri una partecipazione di maggioranza pari al 71,32%.

«Il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e tutto il management della società e del gruppo Maire Tecnimont – chiude una nota stampa della società – ringraziano Pierroberto Folgiero per l’attività svolta e gli importanti risultati raggiunti, formulando allo stesso i migliori auguri per le future sfide professionali».