Vele Spiegate torna all’Elba. Conclusa la prima settimana di attività

Vela, pulizie delle spiagge, trekking e ricerca delle tracce di tartarughe marine

[3 Luglio 2023]

E’ terminata la prima settimana di “Vele Spiegate 2.0”, la ormai storica campagna di Legambiente e dell’ASD Diversamente Marinai, giunta alla quinta edizione dopo ben tre anni di stop causa pandemia.

Dopo una settimana piena di attività e iniziative, i primi 8 ragazzi provenienti da varie parti d’Italia, insieme a Massimo ed Eleonora, gli istruttori di Diversamente Marinai, hanno lasciato il posto al nuovo equipaggio a bordo dell’imbarcazione a vela Manu.

Vele Spiegate 2023 à partita infatti con grande energia ed entusiasmo, anche grazie alle nuove attività che vengono proposte ai partecipanti e al territorio: non solo scuola vela d’altura, attività sportiva e monitoraggio scientifico della spazzatura spiaggiata (beach litter), ma anche controllo delle spiagge alla ricerca di tracce di tartaruga Caretta caretta e attività di informazione e sensibilizzazione dei bagnanti sull’importanza di tutelare questo amato rettile marino e su come comportarsi in caso di avvistamento di un esemplare.

Un’attività di volontariato che ha colpito molto ragazze e ragazzi che scrivono in un loro sintetico resoconto: Il nostro percorso inizia con l’incontro di Isa Tonso, la responsabile del progetto “Tartarughe marine di Legambiente Arcipelago Toscano” a cui abbiamo partecipato durante il progetto Vele Spiegate 2023; lei ci ha reso consapevoli dei rischi e delle minacce che negli ultimi anni affrontano le tartarughe Caretta-Caretta. Alcuni di questi sono l’inquinamento marino e il riscaldamento globale, che interferiscono sulla vita delle tartarughe».

Una giovanissima volontaria spiega: «Abbiamo imparato che le tartarughe, dopo aver scelto una spiaggia solitamente sabbiosa, escono dall’acqua durante la notte o la mattina presto per non essere disturbate da eventuali predatori durante la deposizione delle uova. Lasciano una traccia a forma di cingolato. Risalgono la battigia e scavano con molta tenacia una buca che può contenere più di 100 uova, per poi tornare in acqua».

Un ragazzo aggiunge: «Dopo aver ricevuto queste nozioni teoriche le abbiamo messe in pratica andando alla ricerca di tracce sulle spiagge di Norsi e Lacona. Purtroppo però, al nostro arrivo alle 6:00, abbiamo trovato alcune ruspe, che sono un altro grande problema per le tartarughe, poiché cancellano le loro tracce sulla spiaggia e di conseguenza rendono impossibile l’avvistamento del nido per salvaguardarlo. Nonostante le ruspe non abbiamo passato l’intera spiaggia le tracce non le abbiamo trovate. Abbiamo poi partecipato a un progetto di sensibilizzazione verso i bagnanti della spiaggia di Procchio, dove abbiamo distribuito i volantini e organizzato un “tarta-gioco”; il gioco consiste in una gara tra bambini, per mostrare loro il percorso che fa una tartaruga sulla spiaggia per depositare le uova; nel mentre una parte del gruppo non occupata con i bambini trattava l’argomento delle tartarughe con i genitori. I riscontri delle persone ai nostri discorsi a prima vista ci sono sembrati sinceri e molto sensibili all’argomento. Questa esperienza ci ha insegnato la collaborazione e il lavoro di gruppo, e che l’estinzione di una specie è un chiaro messaggio di come stiamo trattando questo pianeta».

Il primo equipaggio di Vele Spiegate 2023 ha partecipato anche a un trekking lungo il sentiero di Capo Stella, accompagnato da una guida del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano; un’attività che sarà riproposta anche ai prossimi gruppi, con l’obiettivo non solo di far conoscere e amare il territorio e la sua ricchezza naturalistica e paesaggistica, ma anche di effettuare contemporaneamente una mappatura e un controllo di alcuni fra i più belli percorsi escursionistici dell’Elba.

E l’avventura delle e dei giovani volontarie/i si è conclusa a Marciana Marina con la partecipazione al SEIF, Sea Essence International Festival, l’appuntamento annuale sul mare e la sua bellezza da difendere organizzato dalla Fondazione Acqua dell’Elba, uno degli sponsor della campagna. Con SEIF i volontari di Vele Spiegate hanno effettuato la pulizia della spiaggia e del sentiero dell’Anime a Marciana Marina; mentre il gruppo successivo parteciperà all’attività escursionistica lungo uno dei sentieri della “Via dell’Essenza”.

Luca Agujari, del direttivo di Legambiente Arcipelago Toscano e responsabile della campagna per l’ASD Diversamente Marinai, conclude: «I ragazzi sono stati molto entusiasti e hanno svolto le attività proposte, sia quelle formative che quelle più pratiche, con impegno e in maniera gioiosa, accompagnati dai nostri capaci operatori. La campagna prosegue per altre 7 settimane (fino alla seconda metà di agosto), intorno all’Isola d’Elba e con approdi anche alle isole di Pianosa e Montecristo. Ci tengo particolarmente a ringraziare i nostri sponsor per il prezioso supporto: il Parco Nazionale Arcipelago Toscano, la Fondazione Acqua dell’Elba ed Esaom Cesa, Unicoop Tirreno e TragettiLines per la sponsorship tecnica».