Va a Sienambiente il premio Mediastars per il miglior sito community

La partecipata pubblica attiva nell’economia circolare ha ricevuto anche riconoscimenti nella sezione Promotion e una Special star per la direzione creativa e una per il copy strategy

[22 Giugno 2022]

Dopo l’anticipazione arrivata a fine maggio, adesso è ufficiale: Sienambientetour.it si è aggiudicata il primo posto nella categoria Internet, come miglior sito Community, all’interno della XXVI edizione di Mediastars, il premio tecnico della pubblicità celebrato nei giorni scorsi a Milano.

Promossa da Sienambiente e realizzata dall’agenzia Fuorisede, Sienambientetour.it è stata ideata e progettata nel periodo di lockdown come proposta di didattica e soluzione operativa per garantire la prosecuzione, anche a distanza, dei progetti e delle attività di educazione ambientale promossi da Sienambiente: un viaggio nell’economia circolare pensato per apprendere divertendosi, che è stato molto apprezzato nel mondo scolastico per facilità d’uso e immediatezza delle informazioni.

Nell’anno accademico 2021-2022 hanno infatti aderito al progetto circa 3000 studenti delle scuole primarie e medie della provincia di Siena: forte di questo successo, la piattaforma sarà proposta alle scuole in una nuova versione aggiornata e arricchita a ottobre per l’anno scolastico 2022/2023.

Nel frattempo però è il momento di festeggiare: a salire sul palco Mediastars per ritirare il premio rivolto sono stati Claudio Passiatore, responsabile Comunicazione di Sienambiente, Elena Petreni e Paola Marchini, rispettivamente direttore clienti e art director dell’Agenzia Fuorisede.