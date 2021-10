Una panoramica sui Siti di interesse nazionale (Sin) in Toscana

Livorno, Massa e Carrara, Orbetello e Piombino: circa 1.500 ettari di terreno e oltre 5mila ettari di mareda bonificare

[8 Ottobre 2021]

di

Marco Talluri

I Siti di Interesse Nazionale da bonificare sono aree contaminate molto estese classificate come pericolose con specifici provvedimenti e che necessitano di interventi di bonifica del suolo, del sottosuolo e/o delle acque superficiali e sotterranee per evitare danni ambientali e sanitari.

Secondo i dati disponibili nel sito ISPRA, risulta che oltre 171mila ettari di terreno (ai quali si aggiunge la falda acquifera sottostante) e quasi 78mila ettari di mare, sono oggetto dei SIN.

In Toscana, attualmente i SIN sono quattro: Livorno, Massa e Carrara, Piombino e Orbetello Area ex-Sitoco. Complessivamente si tratta di circa 1.500 ettari di terreno e oltre 5mila ettari di mare.

Complessivamente nei quattro SIN è stata effettuata la caratterizzazione nel 90% delle aree, cioè l’individuazione degli inquinanti presenti ed una stima dello loro quantificazione, al fine di predisporre i necessari progetti di messa in sicurezza e/o di bonifica.

I progetti di bonifica presentato riguarda solamente un terzo delle aree, e per meno di metà di queste i progetti sono stati approvati. Le aree nelle quali il procedimento di bonifica è concluso (perché è stato verificato che non sono contaminate ovvero è stata effettuata la bonifica) riguardano quasi solamente il SIN di Piombino, per il 45% dei terreni e il 4% della falda.