Un nome per la multiutility della Toscana

Nel percorso per la scelta del nuovo nome coinvolti soci, scuole, cittadini e dipendenti

[3 Marzo 2023]

Nel percorso creativo per definire il nome della multiutility della Toscana, nata il 26 gennaio per occuparsi dei servizi pubblici locali, Alia Servizi Ambientali SpA avvia una campagna di ascolto del territorio e delle persone, coinvolgendo scuole, cittadini e dipendenti stessi che potranno proporre nomi in grado di rappresentare il nuovo soggetto industriale.

Obiettivo dell’iniziativa allargare la fase creativa ad una platea di consultazione aperta al territorio.

La campagna di ascolto è aperta fino al prossimo 15 marzo; è possibile fare delle proposte rispettando determinati criteri pubblicati sul portale www.aliaserviziambientali.it, sui canali social aziendali ed i mezzi di informazione.

Circa 100 le scuole secondarie di secondo grado nelle province di Firenze, Prato e Pistoia convolti nel progetto ed i cittadini potranno proporre fino a 5 nomi diversi ciascuno, preferibilmente brevi ed evocativi della mission del nuovo player italiano, del territorio servito, della potenziale crescita ed utilità dei servizi, della sostenibilità.

Le proposte arrivate verranno valutate e quelle considerate coerenti ed utilizzabili dal punto di vista giuridico, rientreranno in una short-list finale presa in considerazione dai soci per la scelta definitiva del nome.