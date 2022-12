Tutti i dubbi di Bellona sul costosissimo e rischioso smantellamento dei rompighiaccio nucleari russi

Secondo la Russia, le sanzioni per la guerra in Ucraina non incidono sul lavoro di smantellamento

[2 Dicembre 2022]

Secondo il governo russo, le sanzioni imposte a Mosca per la sua invasione dell’Ucraina non hanno ostacolato lo smantellamento e lo smantellamento dei rompighiaccio nucleari di epoca sovietica. Ma esperti occidentali hanno avvertito che è improbabile che questo possa durare.

La Russia ha avviato lo smantellamento dei rompighiaccio Arktika e Sibir che sono stati a lungo quelli all’avanguardia della flotta nucleare civile russa, che è la più grande del mondo e che sono stati dismessi per far posto a due nuovi rompighiaccio ai quali è stato dato lo stesso nome. Ma lo smantellamento in sicurezza dei rompighiaccio nucleari è sempre più a rischio perché è molto costoso e la Russia sta bruciando sempre più rubli del suo bilancio statale per finanziare la guerra.

Secondo i funzionari russi il Sibir è stato completamente smantellato e i suoi resti radioattivi sono stati eliminati, mentre l’Arktika seguirà lo stesso percorso. Ma Alexander Nikitin dell’ONG ambientalista/scientifica norvegese/russa Bellona ha detto che «E’ improbabile che il lavoro di smantellamento nucleare in Russia continui a questo ritmo. Prima o poi, le sanzioni inizieranno a colpire la Russia, compresi i progetti per lo smantellamento delle navi nucleari e la gestione delle scorie radioattive. In questo periodo incerto, difficilmente sentiremo da qualcuno al comando che la guerra sta avendo un impatto negativo sul funzionamento delle loro imprese. Pertanto, nonostante le vivaci dichiarazioni di vari leader, dobbiamo continuare a monitorare attentamente il processo di smantellamento delle navi nucleari e la sicurezza di queste operazioni».

Nikitin ha fatto anche notare che «La maggior parte dei macchinari che la Russia utilizza per smantellare i suoi rompighiaccio dismessi è stata fornita da governi stranieri negli anni ’90. Quell’attrezzatura sta invecchiando ed è improbabile che i governi stranieri aiutino a sostituirla mentre la guerra in Ucraina continua».

Nell’ottobre 2016, il Sibir è stato trasferito da Atomflot, il quartier generale del rompighiaccio con sede a Murmansk, al cantiere navale di Nerpa, dove sono stati effettuati lo smantellamento e lo scarico delle attrezzature del compartimento del reattore. Questa attrezzatura smantellata è stata quindi trasferita in un packing speciale che è stato trasferito a Sayda Bay per lo sticcaggio a lungo termine.

Secondo Alexander Malyshkin, uno dei principali specialisti al servizio di impianti di generazione di vapore nucleare, smantellamento e programmi mirati di Atomflot, «Nessuno ha mai svolto un lavoro del genere». Ma ha anche ammesso che «Alcuni elementi della nave erano ancora radioattivi dopo lo smantellamento, compreso il sistema di ventilazione e le condutture». Per questo, nel 2019 il rompighiaccio è stato trasferito nuovamente ad Atomflot, dove sono state eseguite ulteriori procedure per decontaminarlo, cosa che finalmente sembra essere avvenuta nel 2021.

Bellona spiega che «Dopo che i resti delle navi saranno stati valutati da un appaltatore terzo, Atomflot li venderà come rottami. Ad agosto, Rostekhnadzor, l’ente di supervisione nucleare russo, ha revocato la licenza della nave e ha certificato che non era più una fonte di radiazioni».

Malyshkin ha detto che «Nel frattempo, il lavoro per smantellare l’Arktika continua». Il rompighiaccio nucleare è rimasto in attività dal 1975 al 2008 e il suo smantellamento è stato autorizzato nel 2018 a Nerpa. Le procedure di smantellamento sono andate avanti per lo più come quelle per il Sibir, ma Malyshkin ha rivelato che «Le sezioni inferiori di uno dei suoi compartimenti del reattore rimangono contaminate. L’Arktika ci mostrerà se possiamo liberarlo in superficie dalla contaminazione beta non rimovibile. Se potremo farlo, saremo guidati dal concetto di scaricare tutte le attrezzature. E’ più economico. Ora c’è una decontaminazione sperimentale di tutti i locali. Alla fine di dicembre, riceveremo una conclusione sulla possibilità di disattivare l’Arktika a galla allo stesso modo del Sibir. Se questo non funziona, avremo l’unica opzione rimasta: metterlo sullo scalo di alaggio del Nerpa, tagliarlo a pezzi, inviare i pezzi sporchi a Sayda e quelli puliti come rottami metallici. Attualmente sono in corso lavori per la decontaminazione di quelle parti dell’Arktika che non è stato possibile decontaminare nel cantiere navale Nerpa.

La cooperazione internazionale per lo stoccaggio in sicurezza della Lepse, un’ex rompighiaccio nucleare che era uno dei più radioattiv, iniziò nel nel 1994, ma il lavoro principale di smantellamento iniziò davvero solo nel 2011. Nel 2014, la Lepse è stata trasferita a Nerpa dove è stata divisa nelle sezioni di prua e di poppa, con la sezione di poppa che è stata inviata a Sayda Bay per il rimessaggio a lungo termine. Nel 2018, la sezione di prua, che conteneva combustibile nucleare per rompighiaccio esaurito stoccato per decenni, è stata avvolta in uno speciale shelter protettivo per poter procedere all’estrazione degli assemblaggi di combustibile nucleare. Nel 2019 e nel 2020, 620 di questi assemblaggi di carburante sono stati scaricati dalla Lepse e trasportati ad Atomflot su una nave speciale. Da lì sono stati inviati per ferrovia all’impianto di ritrattamento di Mayak negli Urali. Il prezzo dell’operazione, senza contare lo speciale rifugio antiradiazioni e la gestione dei rifiuti, è stato di poco inferiore a un miliardo di rubli, o 16 milioni di dollari. Ma circa 19 gruppi di combustibile esaurito danneggiati e deformati sono rimasti sul rompighiaccio non sono stati rimossi fino all’estate del 2021, sono arrivati a Mayak solo quest’anno.

Il budget del programma di smantellamento comprende la costruzione di speciali attrezzature di stoccaggio per i complessi di combustibile esaurito a Sayda Bay nel 2022. Nel 2023, i resti della prua della Lepse saranno trasportati a Sayda Bay. E nel 2024 saranno completati i lavori per la messa in sicurezza delle scorie radioattive emerse a seguito dello scarico del combustibile esaurito, il cui finanziamento è già stato stanziato.

Intanto, due vetusti rompighiaccio nucleari sovietici – Rossiya e Sovietsky Soyuz – restano all’ormeggio nel porto di Atomflot in attesa di uno smantellamento che è previsto entro il 2030. Guerra in Ucraina e sanzioni permettendo.