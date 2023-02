Torna E-talk, la diretta on line sui rifiuti nel Medioevo a Siena e sulla plastica

Ospite della trasmissione la professoressa di Ecologia dell’Unisi Letizia Marsili

[1 Febbraio 2023]

Tornano le dirette per le scuole medie e primarie della provincia di Siena dedicate ai temi ambientali e alla gestione dei rifiuti nell’ambito di E-tour, la piattaforma didattica progettata per dare la possibilità agli studenti di informarsi divertendosi con tanti giochi e tutorial.

Ospite della prima diretta dell’anno accademico in programma venerdì mattina dal titolo “I rifiuti nel medioevo a Siena e l’inquinamento da plastica”, la professoressa di Ecologia dell’Università di Siena, Letizia Marsili. Oltre a parlare della perdita di biodiversità marina e degli effetti negativi del cambiamento climatico che amplifica gli effetti di tutte le altre minacce sugli ecosistemi marini, Marsili spiegherà l’impatto della plastica e di altri microinquinanti nell’ambiente marino soffermandosi anche sulle buone pratiche che tutti gli studenti possono mettere in atto per tutelare il nostro ambiente. Grazie a video, agli interventi di esperti e al divertente e ironico contributo degli attori di Straligut Teatro, gli studenti faranno un viaggio alla scoperta dei pregi e dei difetti della plastica per capire insieme come evitare che questo materiale possa diventare un problema per la natura.

Nel corso dell’anno si terranno altre 2 dirette (riciclo e differenziata, compost, energia da rifiuti, riduzione anidride carbonica) su altrettanti temi specifici da seguire direttamente in aula. Nell’occasione torna anche, per il secondo anno consecutivo, il Campionato tra classi, il torneo digitale tra tutti gli alunni della provincia di Siena che vuole premiare le scuole più attente e sensibili all’ambiente. L’iniziativa mette in palio un premio finale per gli alunni più bravi a rispondere ai quiz ambientali e premi intermedi per tutti partecipanti.

La struttura del gioco è la stessa della prima edizione. Il primo passo da fare per le classi che vogliono cimentarsi nella sfida è collegarsi a sienambientetour, guardare i video e i tutorial e rispondere in classe ai quiz ambientali per acquisire i primi punti necessari a scalare la classifica del campionato. Da quest’anno c’è però un un’importante novità: la possibilità di far partecipare e coinvolgere le famiglie. Il nuovo regolamento del gioco permette infatti agli studenti, grazie al sito sienambienteingioco, di giocare da casa con i propri familiari e puntare al primo premio.

a cura di Sienambiente