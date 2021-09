Successo per la quarta campagna di distribuzione del Terriccio Buono di Scapigliato

Distribuite più di 7mila confezioni in 4 Comuni anche grazie alla collaborazione delle attività commerciali

[30 Settembre 2021]

La quarta campagna di distribuzione del Terriccio Buono di Scapigliato, lanciata in primavera, si conferma nuovamente un successo: sono state 7.374 le confezioni (da 20 litri ciascuna) di ammendante compostato verde ritirate gratuitamente dai cittadini dei Comuni di Rosignano Marittimo, Orciano Pisano, Santa Luce e Castellina Marittima, nell’ambito di un’iniziativa di economia circolare a km zero. Dal 2018 ad oggi, sono stati distribuiti circa 45.000 sacchini.

Scapigliato La Fabbrica del Futuro ricorda che «Il Terriccio Buono è, infatti, ottenuto dal riciclo degli sfalci e delle potature del verde raccolte dai cittadini, per poi essere conferite al polo impiantistico gestito da Scapigliato Srl, dove è operativo l’impianto per il compostaggio del verde in cui questi scarti naturali vengono avviati a recupero. Il prodotto finale è frutto di un trattamento specifico realizzato da una società convenzionata e specializzata nella produzione di compost di qualità (Valcofert) che ne verifica e migliora le caratteristiche.

Al termine della lavorazione, il verde si trasforma in compost di alta qualità e torna così ad essere utile per la comunità, attraverso la campagna di distribuzione gratuita del Terriccio Buono condotta da Scapigliato per il quarto anno consecutivo: un piccolo ma significativo gesto di restituzione al territorio nella logica dell’economia circolare, che consente peraltro di non conferire in discarica materiale che può essere utilizzato e rigenerato come risorsa».

Per ottenere in omaggio i due sacchi da 20 litri di Terriccio Buono, in cambio dell’apposito coupon recapitato per via postale all’interno del primo numero del magazine di Scapigliato, i cittadini sono andati sia al punto di distribuzione in località Le Morelline Due a Rosignano Solvay che nelle 10 attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa, dimostratesi fondamentali per il successo della campagna.